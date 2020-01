Barsinghausen

Wechsel nach 26 Jahren: Für das traditionsreiche Eiscafé Martini in der Fußgängerzone von Barsinghausen geht es nun doch weiter. Gut drei Monate nach der Schließung haben die beiden italienischen Brüder Carmine und Leonardo Zoffreo den beliebten Laden am Donnerstag gemeinsam mit dem Gastronom Nicola Iaira aus Hannover neu eröffnet. „Uns fehlten zuletzt nur noch einige behördliche Bestätigungen, aber jetzt kann es losgehen“, sagte der 38-jährige Leonardo Zoffreo am Vormittag. Die Geschäftspartner haben den Laden vom langjährigen Betreiber Gianfranco Da Lozzo übernommen. „Er hat das Geschäft Ende Oktober nach insgesamt 26 Jahren aufgegeben und ist mit seiner Familie nach Italien gezogen“, sagte Zoffreo.

Ein Eisbecher zur Eröffnung. Das Eiscafé Martini hat neue Besitzer. Quelle: Ingo Rodriguez

Brüder eröffnen ersten eigenen Laden

Für ihn und seinen 36-jährigen Bruder Carmine ist die Neueröffnung eine besondere Herausforderung. Für beide ist es nach langjährigen Erfahrungen als Servicekräfte in der Gastronomie der Schritt in die Selbstständigkeit. „Wir wollten schon immer beide zusammen einen eigenen Laden aufmachen“, sagte Leonardo Zoffreo. Die beiden Brüder stammen aus Kalabrien im Südwesten Italiens und leben in Hannover. Von der möglichen Übernahme des Ladens mitten in der Barsinghäuser City haben die Geschwister durch Mund-zu-Mund-Propaganda erfahren. „Wir arbeiten seit Jahren in der Gastronomie. So etwas spricht sich herum“, sagte Zoffreo.

Erfahrener Gastronom als Geschäftspartner

Im Eiscafé Martini sind schon kurz nach der Wiedereröffnung die ersten Gäste. Quelle: Ingo Rodriguez

Bei der Geschäftsübernahme wollten die Brüder aber kein Risiko eingehen. Deshalb haben sie den erfahrenen Gastronom Iaira als Geschäftspartner für ihr Projekt dazu gewonnen. Er leitet in Hannover auch das Eiscafé Colosseum im Hauptbahnhof. Seit Anfang Januar sind die Brüder bereits Pächter der Geschäftsräume in der Barsinghäuser Fußgängerzone. „Das Inventar haben wir vom Vorbesitzer übernommen“, sagte Zoffreo. Es sei auch etwas renoviert worden. „Es war aber alles sehr kurzfristig, deshalb haben wir nur frisch gestrichen und die Deko erneuert“, berichtete der 38-Jährige. Die Geschäftspartner wollten möglichst schnell eröffnen.

Ausbleibende Kundschaft im Eiscafé befürchtet das Trio auch in den Wintermonaten nicht. „Wir bieten ja nicht nur Speiseeis an, sondern auch Waffeln, Crêpes, selbst gebackenen Kuchen und Kaffeespezialitäten“, sagte der Italiener nach der Eröffnung und blickte zufrieden auf die ersten Gäste im Café.

Von Ingo Rodriguez