Barsinghausen

Seine Konzerte hatte der ASB-Bahnhof Barsinghausen bereits vor einigen Tagen abgesagt, nun hat sich der Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband Hannover-Land/ Schaumburg aufgrund der aktuellen Entwicklung dazu entschlossen, das Bahnhofsgebäude an der Berliner Straße bis auf Weiteres ganz zu schließen. Betroffen von dieser Schließung sind die öffentlichen Bereiche wie der Fahrkartenschalter, das Bistro und der Wartesaal.

Der ASB bedauert diesen Schritt sehr – „aber es gilt weiterhin: Sicherheit und Gesundheit gehen vor“, betont Gordon Ohlendorf vom Organisationsteam in der Pressemitteilung und bittet um Verständnis. Fahrkarten können nach wie vor am Fahrkartenautomaten am Bahnsteig gekauft werden.

Keine Einfahrten mehr in den Klosterstollen

Auch das Besucherbergwerk an der Hinterkampstraße hat seinen Betrieb bis auf Weiteres eingestellt. „Zur Vermeidung von lnfektionen werden ab sofort zum Schutz von Besuchern und Mitarbeitern keine Einfahrten in den Klosterstollen durchgeführt“, teilt Alte Zeche-Geschäftsführer Thomas Schmidt mit.

Lesen Sie auch

Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen in Barsinghausen aus

Wegen Corona: Frühlingsmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Barsinghausen fallen aus

Von Jennifer Krebs