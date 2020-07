Barsinghausen

Die Kulturfabrik Krawatte lässt in Kooperation mit mehreren anderen Vereinen und Verbänden das Kunstprojekt „ Kraftausdrücke“ wieder aufleben. Dabei sollen positiv besetzte Begriffe aufgeschrieben oder aufgemalt und die entsprechenden Tafeln dann möglichst öffentlich sichtbar aufgehängt werden. Erstmals hatte es diese Aktion vor rund dreieinhalb Jahren in Barsinghausen auf Initiative der Kunstschule Noa Noa und des Bantorfers Jan Pommerehn gegeben.

Angesichts der Belastungen und Probleme im Zuge der Corona-Pandemie finden die Initiatoren nun, dass es Zeit sei für eine Neuauflage der Aktion. „Was spendet uns Kraft und hilft uns, um gut durch diese außergewöhnliche Zeit zu kommen?“, fragt Elena Hels von der Kulturfabrik Krawatte. Die Kulturfabrik, die Kunstschule, die Jugendwerkstatt Labora und der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen appellieren an alle Menschen, mitzumachen und nach den eigenen, individuellen Kraftausdrücken zu suchen – und diese schließlich in Fenstern und an Gartenzäunen für alle sichtbar zu machen.

Positives und Schönes hervorheben

Der gewohnte Alltag sei in den vergangenen Monaten auf den Kopf gestellt worden, sagt Hels. Auch nach der Lockerung der Corona-Bestimmungen ist noch immer vieles anders als vor Beginn der Krise, so etwa der geforderte räumliche Abstand zu anderen und das Tragen von Masken.

„Wir möchten Positives und Schönes hervorheben und sichtbar machen“, erläutert Hels. Die Ausdrücke und Begriffe, die in dieser Zeit stärken, ermutigen oder aufmuntern können, sollten auf möglichst großes Material geschrieben oder gemalt werden, das gerade zur Verfügung steht. Das können Bretter sein, Tapetenreste oder aneinandergeklebte Papierblätter. Geeignete Bretter sind bei Labora in der Hannoverschen Straße 2G erhältlich. Die gestalteten Kraftausdrücke sollten dann in Fenster gehängt oder geklebt werden, die zur Straße zeigen, oder an Gartenzäunen befestigt werden, bitten die Initiatoren.

Damit möglichst viele Menschen Notiz nehmen von den individuellen Arbeiten, sollten alle Teilnehmer ihre Kraftausdrücke fotografieren und die Aufnahmen an die E-Mail-Adresse kontakt@kulturfabrikkrawatte.de schicken. Die Kulturfabrik will die Fotos dann auf ihrer Internetseite, auf Instagram und Facebook präsentieren – „um möglichst vielen Menschen Mut in dieser schweren Zeit zu machen“, wie Hels erläutert.

Von Andreas Kannegießer