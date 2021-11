Barsinghausen

Eine erneute Absage steht nicht zur Debatte, doch wird die beliebte Weihnachtsverlosung auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Form abgehalten werden können.

Angesichts stark steigender Inzidenzen ist es nicht verwunderlich, dass sich die Organisatoren von „Unser Barsinghausen“ Gedanken gemacht haben, ob eine Live-Tombola mit Hunderten von Menschen am Thie derzeit eine gute Idee ist. „Wir können zwar wieder, aber nicht wie wir wollen“, lautet die Antwort von Martin Wildhagen, Mitglied des Orga-Teams. Anstatt zwei Großveranstaltungen am Thie abzuhalten soll die Weihnachtsverlosung maximal entzerrt werden.

So läuft die Weihnachtsverlosung

Die Termine am 4. und 18. Dezember bleiben bestehen. Wie ursprünglich geplant können jeweils in der Zeit von 13 bis 15 Uhr am Thie Lose gekauft werden. Die meisten Teilnehmer dürfte ihre Lose aber wahrscheinlich bereits beim Einkauf in den teilnehmenden lokalen Geschäften erworben haben. Ebenfalls von 13 bis 15 Uhr kann der eine Teil des Loses in eine Lostrommel vor der Glückauf-Apotheke geworfen werden. Der andere Losabschnitt muss als Nachweis aufbewahrt werden. Anschließend zieht eine Jury in der Apotheke die Gewinnerinnen und Gewinner und veröffentlicht die Gewinnnummern in der örtlichen Presse und über die Homepage des Stadtmarketingvereins.

Gewinne im Wert von über 3.000 Euro

„Die Gänse als Hauptgewinn können dann im Gasthaus Möller in Göxe, die anderen Sachpreise im Bücherhaus am Thie abgeholt werden“, erklärt Wildhagen. Als Preise winken an den beiden Verlosungstagen jeweils zehn Oldenburger Gänse, Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von über 3000 Euro. Gedruckt wurden bereits 15.000 Lose.

Von Mirko Haendel