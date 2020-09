Barsinghausen

Das Weihnachtsdorf soll in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie stattfinden – solange es das Infektionsgeschehen zulasse, so der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen. Das Weihnachtsdorf soll am Montag nach Totensonntag, also am 23. November eröffnen und fünfeinhalb Wochen bis Mittwoch, 30. Dezember, bestehen. Stadt und Stadtmarketingverein haben den dafür nötigen Vertrag am Dienstag unterschrieben. Noch seien aber Details zu klären, sagte der Erste Stadtrat Thomas Wolf.

Mitunter müssten Laufwege überlegt und gekennzeichnet werden. Das Hygienekonzept wird mit dem Ordnungsamt der Stadt abgestimmt. Selbstverständlich bleibe abzuwarten, wie sich die Corona-Fallzahlen bis November entwickeln. Veranstalter und Stadtverwaltung sind aber positiv gestimmt.

Anzeige

Vertrag ist unbefristet

Nachdem sich die Interessengemeinschaft (IG) Weihnachtsdorf im Frühjahr aufgelöst hatte, erklärte sich der Barsinghäuser Stadtmarketingverein bereit, die Organisation für das Weihnachtsdorf zu übernehmen. Der Vertrag wurde unbefristet geschlossen. Bürgermeister Marc Lahmann bedankte sich bei der Unterzeichnung dafür, dass der Stadtmarketingverein die Verantwortung übernommen hat. Damit bleibe die Innenstadt in der Vorweihnachtszeit für die Barsinghäuser und Gäste ein Anziehungspunkt.

Bürgermeister Marc Lahmann (vorne links) und der Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Hendrik Mordfeld (vorne rechts), unterschreiben vorm Rathaus den Vertrag für die Ausrichtung des Weihnachtsdorfes. Mit dabei (hinten, von links): Dennis Kuhnt, Thomas Wolf, David Lichey, Jochen Brauns, Philip Thelen und Sabrina Böttner. Quelle: Jennifer Krebs

„Uns war es wichtig, das Weihnachtsdorf als Magneten für Barsinghausen nicht zu verlieren. Wegen Corona haben wir aber einen schweren Start“, sagte Hendrik Mordfeld, Chef von Unser Barsinghausen. Verein, Marktleute und Stadt täten alles, damit das Weihnachtsdorf auch in diesem Jahr stattfinden könne. Auch wenn eine Veranstaltung geplant werden müsse, die von den bisherigen abweicht.

Keine Weihnachtsverlosung am Thie

Fest steht bereits, dass ein zentraler Weihnachtsdorfbestandteil wegen der Corona-Pandemie gestrichen werden muss: die Weihnachtsverlosung mit mehreren Hundert Losbesitzern, die sich am Thie drängen. Hier werde in der City-Gruppe des Stadtmarketingvereins gerade über eine digitale Alternative nachgedacht, sagte Mordfeld.

Hütten stehen weiter auseinander

Was bleibt, sind die Weihnachtspyramide, die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen und die Weihnachtsbäume. Und auch das Kinderkarussell von Schausteller Gerhard Mai ist wieder mit dabei. Ansonsten werden die Hütten nicht wie sonst geballt am Thie stehen, sondern weiter auseinander – um die Abstandsregeln einzuhalten. Das Angebot an sich soll nicht kleiner werden.

Bei der Vertragsunterzeichnung am Dienstag waren auch Imbissstandbetreiber Philip Thelen, David Lichey vom Naturfreundehaus, das Glühwein ausschenken will, und die Crêpes- und Schmalzkuchenbäcker Dennis Kuhnt und Sabrina Böttner mit dabei. Der Stadtmarketingverein sei beruhigt, engagierte Profis hinter sich zu wissen, „die das Weihnachtsdorf mit uns stemmen wollen“, sagte Vorsitzender Mordfeld.

Von Jennifer Krebs