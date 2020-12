Barsinghausen

Seit Juli lässt Dieter Kiepert seinen Bart wieder wachsen. „Ja“, sagt er, „der Bart ist echt. Und das haben die Kinder immer auch mal geprüft. Aber dieses Jahr werde ich wohl aus Hygienegründen eine Maske tragen.“ Dem 72-Jährigen blutet das Herz. Eigentlich sind die Wochen vor Weihnachten für ihn die stressigste, aber auch die schönste Zeit des Jahres.

Seit mehr als 25 Jahren Weihnachtsmann

„Du kannst dir nicht vorstellen, wie schön das ist, die Freude der Kinder zu erleben, wenn sie eine Kleinigkeit bekommen“, sagt er. Kiepert duzt jeden. Das hat er mit dem Weihnachtsmann gemeinsam. Und er kennt auch fast jeden. Nicht nur weil er früher in Barsinghausen eine Gaststätte hatte. Kiepert spielt seit mehr als 25 Jahren für Kinder den Weihnachtsmann in der Stadt. Inzwischen fotografieren ihn junge Eltern, die er damals beschenkt hat, mit ihren kleinen Kindern.

So war es letztes Jahr: Weihnachtsmann Dieter Kiepert verteilt im Weihnachtsdorf Süßigkeiten an die Kinder. Wegen Corona fällt das Weihnachtsdorf dieses Jahr aus. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Adventsveranstaltungen in den Schulen und Kindergärten, Weihnachtsfeiern bei Sportvereinen, das Weihnachtsdorf am Thie: Alles ist abgesagt wegen Corona, Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen. „Es ist jammerschade“, findet Kiepert, der die Rolle des Weihnachtsmanns vor fast 35 Jahren in Süddeutschland zum ersten Mal gespielt hat – für eine japanische Spielzeugfirma in einem Kaufhaus. Später für den Rolf Kauka Verlag, der Fix und Foxi herausgab. „Inzwischen bin ich bekannt wie ein bunter Hund.“

Unterwegs trotz Corona

Auch in diesem Jahr nimmt er Aufträge an. Wer so einen wichtigen, systemrelevanten Job wie der Weihnachtsmann hat, lässt sich auch von Corona nicht ausbremsen. „Es gibt nichts Schöneres als leuchtende Kinderaugen“, sagt Kiepert. Die lustigste Geschichte, die er je erlebt hat: Der Enkelsohn einer guten Bekannten wünschte sich zu seinem sechsten Geburtstag, dass ihn der Weihnachtsmann besucht – im März. „Habe ich natürlich gemacht. Das wird er sein Leben lang nicht vergessen.“

Hygienekonzept erstellt

Wegen Corona gibt es dieses Jahr mehrere Möglichkeiten – „natürlich nach den geltenden Regeln“, versichert der 72-Jährige, und hat das auch auf seiner Facebook-Seite gepostet. „Ich freue mich auf jede Anfrage“, sagt Kiepert, der sich in diesen Zeiten etwas Normalität wünscht. Seine Schwester Elfi hat ein Hygienekonzept erstellt. Eine Freundin, die als Erzieherin arbeitet, hat dabei geholfen.

Ein persönlicher Videogruß

Die erste Möglichkeit ist ein ganz persönlicher Videogruß. Die zweite ist, dass die Wunschzettel der Kinder abgeholt werden – „natürlich mit Abstand und im ganz kleinen Kreis“, sagt der Weihnachtsmanndarsteller. Auch für das Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte hat er sich etwas überlegt, damit das Risiko, sich mit dem Virus anzustecken, gering ist. Jeder Teilnehmer muss etwa einen Sitzplatz haben, in der Lesepause wird stoßgelüftet. Kiepert selbst trägt Handschuhe und eine Maske, und hält mindestens eineinhalb Meter Abstand. Die kleinen Geschenke werden von ihm nicht wie normalerweise verteilt, sondern im Jutesack einfach hingestellt, sodass sich jeder selbst ein Teil herausnehmen kann.

Geschminkt und im Kostüm: Dieter Kiepert im Arbeitsoutfit. Quelle: privat

Dieter Kiepert spielt die Rolle ohne Gage. Am Infoschalter bei Kaufland und auch im ASB-Bahnhof stehen deswegen Spendenspardosen. Von dem Geld, was dort hineingesteckt wird, kauft er Süßigkeiten und Schminke. Das Schminken geht nach all den Jahren ratzfatz. Make-up, Wimperntusche, Augenbrauen, Rouge – in 20 Minuten ist der 72-Jährige fix und fertig.

Kostüm ist frisch aus der Reinigung

Der rote Mantel war gerade in der Reinigung. Früher habe er so ein billiges Ding gehabt, filzig und eng im Schritt, erzählt er. Das neue Kostüm sitze deutlich besser. Dazu gehört auch ein Schirm, den er sich irgendwann auf einem Flohmarkt gekauft hat – rot mit weißer Puschelborte. Zum Dienst fährt er mit einem gelben Mofa-Motorroller. Es sei denn es regnet oder schneit. Dann fährt ihn irgendwer aus der Familie. Denn: „Meine Schminke ist nicht wasserfest“, sagt er.

Von Jennifer Krebs