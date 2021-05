Barsinghausen

Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in der Barsinghäuser Kernstadt wird weiter verbessert. Am Freitag ist eine neue Ladesäule mit zwei Ladepunkten auf dem Parkplatz der Barsinghäuser Stadtsparkasse an der Deisterstraße in Betrieb genommen worden. Die Investition in die Säule ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtsparkasse, des Energieversorgers Avacon und der Barsinghäuser Stadtwerke. Die Klimaschutzagentur Region Hannover hat Unterstützung bei der Beschaffung öffentlicher Fördermittel für die Ladesäule geleistet.

Mit der neuen Ladesäule bei der Sparkasse stehen nun insgesamt fünf öffentliche Stromtankstellen in der City und im Nachbarortsteil Kirchdorf zur Verfügung. Installiert sind diese außer auf dem Sparkassenparkplatz auf dem kleinen Parkplatz an Volkers Hof, vor dem Stadtwerke-Gebäude an der Poststraße, an der Osterstraße und vor dem Deisterbad an der Einsteinstraße.

Avacon betreut Ladesäule

Die neue Ladesäule hinter der Sparkasse ermöglicht das gleichzeitige Laden von zwei Elektrofahrzeugen mit jeweils 22 Kilowatt Ladeleistung. Die Säule wird technisch von der Avacon betreut, die auch die Abrechnung der Ladevorgänge übernimmt. Elektrofahrzeugbesitzer können an der Ladesäule den abgezapften Strom unter anderem per Kreditkarte bezahlen. Die Stadtwerke stellen zertifizierten Grünstrom aus regenerativen Quellen für die neue Ladesäule zur Verfügung.

„Wir wollen unseren Beitrag leisten, um das Thema Elektromobilität voranzubringen“, begründete Sparkassendirektor Reinhard Meyer das Engagement des Geldinstituts bei der symbolischen Inbetriebnahme der neuen Ladesäule am Freitagmittag. Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) bezeichnete die Elektromobilität als wichtigen Baustein auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität. „Wir kommen daran nicht vorbei“, betonte Schünhof. Ladesäulen müssten dort platziert werden, „wo Menschen längere Zeit verweilen“. Das sei an der Deisterstraße – in unmittelbarer Nähe zur Barsinghäuser Fußgängerzone – in idealer Weise der Fall.

Der Bürgermeister betonte, dass die Stadtverwaltung anstrebe, „ein ganzes Netz“ von Ladesäulen über die Stadt zu legen. Derzeit sei die Verwaltung mit Analysen beschäftigt, wo weitere geeignete Standorte seien. Dabei würden auch Bereiche mit Mehrfamilienhäusern und vielen Mietwohnungen einbezogen. „Gerade für Mieter ist eine öffentliche Ladeinfrastruktur wichtig“, betonte Schünhof.

Udo Sahling, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Region Hannover, lobte das zuletzt stark gestiegene Engagement der Stadtverwaltung beim Thema Elektromobilität. „Ich bin froh, dass nun Dynamik in das Thema kommt“, sagte er.

Von Andreas Kannegießer