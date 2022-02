Barsinghausen

Zwei Jahre Pandemie, das bedeutet auch: Seit zwei Jahren ist die Maske ein treuer Begleiter im Alltag. Wir haben bei drei Personen nachfragt, wie die Maske den Alltag im privaten und beruflichen Umfeld verändert hat.

Gestiken und Mimiken kaum zu erkennen

Für die ASB-Mitarbeiter im ambulanten Pflegedienst gehören der Mund-Nasen-Schutz sowie ein täglicher Coronatest zur Dienstpflicht. Denn das Personal trage für die Pflegepersonen eine hohe Verantwortung. Im Kontakt mit den zumeist älteren Patienten machten Gesichtsmasken eine Kommunikation jedoch schwierig, erläutert der stellvertretende Pflegedienstleiter Tobias Mühl. „Gerade für ältere Menschen sind Gestiken und Mimiken hinter der Maske kaum zu erkennen. Und bei einer Hörschwäche der Patienten ist auch das Sprachverständnis eingeschränkt“, sagt Mühl.

Tobias Mühl vom ambulanten ASB-Pflegedienst trägt eine Maske beim Kontakt mit den Patienten. Quelle: Frank Hermann

Der Schutz im Gesicht des Pflegedienstpersonals könne zu einer emotionalen Barriere werden, denn „wir können den Menschen, die wir regelmäßig pflegen und betreuen, kaum ein Lächeln schenken“, bedauert Tobias Mühl. Und für neue Patienten sei es häufig ein Problem, sich das Gesicht ihrer pflegenden Kontaktpersonen einzuprägen.

Dennoch – das Tragen einer FFP2-Schutzmaske sei für das Personal im ambulanten Pflegedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) zur selbstverständlichen Routine geworden: „Es gehört einfach dazu, auch wenn es bei körperlicher Arbeit eine zusätzliche Belastung ist.“ Zudem bitten die Mitarbeiter ihre Patienten, während der Pflege möglichst ebenfalls eine Maske zu tragen. Nur in manchen Fällen, etwa bei Atemnot, seien die Masken außen vor.

Servicekraft Karina Hermann muss bei der Arbeit in der Brasserie Nablo einen Mund-Nasen-Schutz tragen – ebenso wie die Gäste, bis sie ihren Platz am Tisch oder am Tresen eingenommen haben. Diese Regelung habe sich eingespielt. Nur sehr selten müsse sie Gäste, die beim Eintritt in die Brasserie keinen Schutz tragen, auf diese Maskenpflicht hinweisen. „Dann haben die Leute ihre Maske nur vergessen und ziehen sie schnell aus der Tasche“, erläutert Hermann.

Bei warmen Temperaturen durchpusten

Sie selbst habe sich an Arbeitstage mit Maske ebenfalls gewöhnt, obwohl der Anfang nicht einfach war. Als Servicekraft sei sie ständig in Bewegung, um die Gäste zu bedienen. „In der erste Zeit war es mit der Atemluft hinter der Maske nicht einfach. Da musste ich immer wieder richtig durchpusten, vor allem bei warmen Temperaturen“, erläutert die Barsinghäuserin, die sich auch im privaten Alltag mit der Maskenpflicht arrangiert hat.

Schade sei es jedoch, bedauert Karina Hermann, wenn ein freundliches Lächeln für die Gäste hinter der Maske vielfach verborgen bleibe. Da müsse es manchmal reichen, mit den Augen zu lächeln. „Das geht dann auch mal“, sagt sie.

Dass eine Maske Auswirkungen auf die Arbeit einer Logopädin hat, muss man wohl nicht groß erläutern. „Die Therapie an sich ist dadurch schwerfälliger geworden“, sagt Lisa Schlunk, die seit 2016 in der Praxis für Logopädie und Lerntherapie Bosse in Barsinghausen arbeitet. Denn bei der sogenannten non-verbalen Kommunikation können die Patienten dann nicht anhand der Gesichtszüge und Mundbewegungen Hilfe erhalten.

Wenig Platz auf Schreibtisch für Spielmaterial vorhanden

„Auch Atem- und Stimmübungen kann man mit Maske nicht so gut vormachen“, sagt Schlunk. Auch für schwerhörige Patienten sei, wenn sie ihr zuhören wollen, der Schutz rund um Mund und Nase nicht gut. „Denn natürlich dämpft die Maske viel ab.“ Für die Arbeit in der eigenen Praxis hat das Logopädie-Zentrum jedoch Abhilfe geschaffen. In allen fünf Räumen gibt es eine Schutzvorrichtung: Eine Wand aus Folie und Plexiglas teilt den Schreibtisch in zwei Hälften. „Dann ist zwar weniger Platz, beispielsweise wenn ich mich mit Kindern beschäftige und Spielmaterial auslegen will“, sagt Lisa Schlunk. Aber viel wichtiger: Dank des Schutzes könne die Maske weg.

Lisa Schlunk sitzt hinter einer Wand, eine Mischung aus Folie und Plexiglas, und kann dort ihre Maske abnehmen. Dennoch gibt es beruflich genug Situationen, wo die Maske sein muss. Quelle: Stephan Hartung

Bei manchen Außer-Haus-Terminen kann komplett auf die Maske verzichtet werden – jedoch nicht ständig. Denn zwar seien bei Besuchen von Privatmenschen oder in Senioreneinrichtungen auch Sitzungen im Freien möglich – aber eben nicht immer, vor allem mit Blick auf die Jahreszeit. „Und viele Menschen haben trotzdem Sicherheitsbedenken und lassen die Maske generell auf.“ An die Maske habe man sich ohnehin seit Pandemie-Beginn längst gewöhnt. „Ich komme mit einer FFP2-Maske gut zurecht, auch privat.“

Bewusst ist sie sich natürlich auch, „dass es ein Vorteil ist, dass ich die Maske in der Praxis nicht acht Stunden am Tag tragen muss“. Dem Schutzschild sei dank. Und natürlich besteht die Hoffnung, dass die Vorrichtung bald genauso weg ist wie das Virus. „Das wäre schön“, sagt Lisa Schlunk und bleibt vorsichtig: „Ich denke, dass wir die Folie und das Plexiglas bis zum nächsten Winter noch befestigt lassen.“

Von Stephan Hartung und Frank Hermann