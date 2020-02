Barsinghausen

Fast sechsmal so groß wie Deutschland und noch nicht einmal 60.000 Einwohner – das ist Grönland, die größte Insel der Welt. Beeindruckende Fotos von seinen Reisen dorthin, begleitet von Geschichten und Informationen, zeigt der Weltenbummler und Fotograf Reinhard Pantke am Dienstag, 18. Februar, in der Adolf-Grimme-Schule in einer digitalen Dia- und Filmshow.

Ein riesiger, weißer Fleck auf der Landkarte ist Grönland mit seinen unermesslichen Eisflächen und riesigen Eisbergen. Doch die Insel bietet mehr als das: Pantke zeigt in eindrucksvollen Impressionen mit Bildern und Filmen die in den kurzen Sommern explodierende Natur und die Tierwelt, die sich an Land und im Meer an das raue Klima angepasst hat. Außerdem gibt er Eindrücke vieler abseits gelegener, bunter Orte, in denen Menschen am Rande der bewohnbaren Welt leben.

Ein Abstecher führt auch in den abgelegenen, wilden Osten Grönlands nach Tasiilaq. Pantke schildert aber auch den Wandel, den die Klimaveränderung für die Grönländer mit sich bringt, und erzählt viele ungewöhnliche und spannende Geschichten. Außerdem nimmt der Fotograf die Besucher in kurzen Abstechern in den Norden und Westen Islands mit.

Grönland ist von oben eine riesige weiße Fläche, hat aber mehr zu bieten als nur Eisberge. Quelle: Reinhard Pantke

Im Sommer und im Winter bereiste Pantke Grönland 2018 und 2019. Zu Fuß, per Boot und Flugzeug war er vor allem an der Westküste unterwegs. Der Weltenbummler erkundet seine Ziele grundsätzlich nur mit Fahrrad und Rucksack, unter anderem radelte er bereits 17-mal durch Norwegen. Insgesamt legte der Braunschweiger in den vergangenen Jahren 200.000 Kilometer auf dem Fahrrad zurück.

Die Multivisionsshow „ Grönland – Impressionen aus einer anderen Welt“ beginnt am Dienstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr in der Aula der Adolf-Grimme-Schule Barsinghausen, Langenäcker 38. Karten im Vorverkauf gibt es beim Reisebüro Goltermann, Breite Straße 3, in Barsinghausen für 11 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 13 Euro.

Von Elena Everding