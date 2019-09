Barsinghausen

Auf einem gestohlenen Fahrrad ist in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein 18-Jähriger unterwegs gewesen. Gegen 1.15 Uhr traf er am Langenäcker auf einen Funkstreifenwagen der Barsinghäuser Polizei. Die Beamten hielten den Radler an, weil ihnen verdächtig vorkam, dass er mit einem weißen Damenfahrrad unterwegs war.

Der junge Mann hatte keine plausible Erklärung zur Herkunft des Rades, gab dann aber an, es am Bahnhof in Kirchdorf unverschlossen aufgefunden und mitgenommen zu haben. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls ein. Das Damenfahrrad wurde sichergestellt.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird gebeten, sich im Polizeikommissariat in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Weitere aktuelle Meldungen von der Barsinghäuser Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Ticker.

Von Jennifer Krebs