Barsinghausen

Requisiten und Darsteller verschwinden, die Technik versagt und dann kracht auch noch das Bühnenbild zusammen: Bei der studentischen Theatergruppe herrscht zur Aufführung des Krimis „Mord auf Schloss Haversham“ das blanke Chaos. Dabei hatten die Schauspieler zuvor angekündigt, diesmal ein Stück wirklich so aufführen zu wollen, wie es sein soll. Doch es soll eben nicht sein.

Calenberger Cultour und Co präsentiert am Sonntag, 29. September, im Theater am Spalterhals die Komödie „Chaos auf Schloss Haversham“ von Henry Lewis, Jonathan Sayer und Henry Shields. Die Besucher können sich auf einen Theaterabend der feinsten englischen Komödienart freuen.

Pannen, Verwirrung und verzweifelte Rettungsversuche

Der in dem Schauspiel eigentlich erzählte Krimistoff um einen Mord auf dem Landsitz der herzoglichen Havershams bildet das Hintergrundszenario für ein immer dichter werdendes Geflecht aus Pannen, Verwirrung und verzweifelten Rettungsversuchen der Mitspieler. Diese handeln ganz nach dem Prinzip „The Show Must Go On“ – Hauptsache, Haltung bewahren.

Doch wer fällt als Erster aus der Rolle? Wie ist dieser Fehler noch auszubügeln? Wer spricht hier eigentlich noch den Text, und wer improvisiert gerade nach Leibeskräften? Nicht nur Theaterkennern führt der Verlauf eindrucksvoll vor Augen, auf welch dünnem Eis sich ein Schauspieler stets bewegt.

Die Komödie im Theater am Spalterhals beginnt um 19 Uhr. Tickets kosten zwischen 14 und 23 Euro, Schüler und Studenten zahlen 7,50 Euro. Die Karten sind unter anderem in der HAZ-NP-Geschäftsstelle, Marktstraße 10, im Bücherhaus am Thie, Markstraße 14, und im Internet auf www.ccundco.de erhältlich.

Lesen Sie auch:

Neues Programm: Diese Stücke zeigt Calenberger Cultour & Co ab Herbst

Von Sarah Istrefaj