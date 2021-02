Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden

Die Zahl der Arbeitslosen im Deistervorland ist im Januar deutlich angestiegen. In der Barsinghäuser Geschäftsstelle der Arbeitsagentur waren zum Monatswechsel 1733 arbeitslose Männer und Frauen aus Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden registriert, das sind 85 mehr als Ende Dezember. Die Arbeitslosenquote am Deisterrand ist damit von 5,1 auf 5,3 Prozent gestiegen. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat fallen die Zahlen schlechter aus: Die aktuelle Arbeitslosenzahl in den drei Kommunen liegt um 342 Personen über dem Vergleichswert aus dem Januar 2020. Damals hatte die Quote bei 4,3 Prozent gelegen.

Im Januar haben sich in der Barsinghäuser Filiale der Arbeitsagentur 356 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet, das sind 48 mehr als im Dezember. Gleichzeitig haben 271 Menschen ins Berufsleben zurückgefunden, das sind 19 weniger als noch im Monat davor.

Barsinghausen stärker als Nachbarkommunen betroffen

Hoffnung für die kommenden Monate macht die stabile Entwicklung bei den offenen Stellen. Deren Bestand im Deistervorland hat im Januar ganz leicht zugenommen: Zum Monatswechsel waren 260 Arbeitsstellen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden zu besetzen – eine mehr als im Januar, aber nur elf weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres vor Beginn der Corona-Pandemie.

In Barsinghausen liegt die Arbeitslosenquote mit 5,8 Prozent über dem Durchschnitt der drei Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Barsinghäuser Geschäftsstelle der Arbeitsagentur. In Barsinghausen sind 1026 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen, in Gehrden 359 und in Wennigsen 348. Für Gehrden und Wennigsen werden aus statistischen Gründen von der Behörde keine eigenen Arbeitslosenquoten ausgewiesen.

Von Andreas Kannegießer