Am Wochenende wird im Calenberger Land kulturell und auch sonst wieder einiges geboten. Wir haben einige Termine für Sie zusammengestellt.

Mitsingen in Gehrden

Für alle, die gerne singen, steht das ideale Mitsing-Event mit Marc Masconi und seiner weißen Wunderorgel am Freitag, 13. September, um 20 Uhr, im Bürgersaal in Gehrden auf dem Programm. Hobbysänger, Jung und Alt, Paare, Singles oder Gruppen sollen dann bei guter Laune und entspannter Atmosphäre einen schönen Abend verbringen. Gespielt und gesungen werden bekannte Hits der vergangenen 50 Jahre aus Schlager, Pop, Oldies und Musical. Karten sind ab sofort im Vorverkauf bei der Stadt Gehrden erhältlich. Erwachsene zahlen dafür 10 Euro, Kinder, Jugendliche, Auszubildende und Studenten nur 6 Euro Eintritt.

Saisonabschluss der Deister-Freilichtbühne

In der Deister-Freilichtbühne endet an diesem Wochenende die Sommerspielzeit 2019. Zwei Vorstellungen stehen noch auf dem Programm: Das Musical „La Cage aux Folles“ am Freitagabend, 13. September, um 20 Uhr sowie die Kriminalkomödie „Nach uns die Sintflut“ als letzte Aufführung Sonnabendnachmittag, 14. September, um 16 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf in der Barsinghäuser Geschäftsstelle von HAZ und NP ( Marktstraße 10) sowie an der Tageskasse.

Sie bringen Schwung auf die Bühne und Farbe ins Spiel: Die Cagelles, die Tänzerinnen aus dem Nachtclub La Cage aux Folles. Quelle: Frank Hermann

Es geht einmal rund um Bredenbeck

Einmal „rund um Bredenbeck“ geht es am Sonnabend, 14. September, mit dem CDU-Ortsverband. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Hof von Familie Seemann, An der Beeke. Jeder Einwohner darf sich der Rundfahrt mit dem Fahrrad anschließen, um mehr über sein Dorf zu erfahren. Wer nicht das Fahrrad nehmen will, kann auf dem Treckeranhänger mitkommen.

Bei der Rundfahrt werden vier Stationen angefahren: Zuerst wird die Tischlerei von Ulrich Maier-Leko besucht, dann geht es weiter zu Bianca und Mark Jacobi, die eine Schafzucht betreiben. Danach führt die Tour weiter entlang der Rübenfelder, und Landwirt Eckhard Seemann wird einiges über den Rübenanbau erzählen. Abschluss ist bei Seemanns in der Scheune, wo Weberin Dora Hermann zeigt, wie man an einem Spinnrad Wolle spinnt.

Bei Gegrilltem und einem geselligen Zusammensein soll die Veranstaltung ausklingen.

Tag der offenen Tür beim TSV Goltern

Der TSV Goltern lädt für Sonnabend, 14. September, ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür auf dem Vereinsgelände am Ohweg in Großgoltern ein. Neben der Möglichkeit, die verschiedenen Sportangebote des Vereins kennen zu lernen, gibt es wieder tolle Mitmachaktionen und einen Stationenlauf mit Preisen für die Kids sowie Tigerenten-Rodeo, Wasserlaufball, eine Hüpfburg mit Kletterwand und eine XXL-Fußballdartscheibe.

Argestorf wird zum Flohmarkt

Unter dem Motto „Ein Dorf räumt auf“ steht der erste Dorfflohmarkt, den die Ortsgemeinschaft am Sonnabend, 14. September, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr ausrichtet. Alle Argestorfer sind zum Mitmachen eingeladen. Stände für den Verkauf können auf dem eigenen Grundstück, auf Zufahrten und in Garagen oder auch im Garten aufgebaut werden. Angeboten werden können beliebige gebrauchte Gegenstände, insbesondere Haushaltsutensilien, Trödel, Bücher, Gartengeräte, Werkzeuge und Spielsachen. Mit von der Partie ist auch der Reitverein Argestorf, der auf seinem Gelände alles rund ums Pferd anbietet. In der Reithalle gibt es Essen und Getränke.

Kinderspaß in Degersen

In Degersen steigt erneut der große Kinderspaß – und zwar am Sonnabend, 14. September, von 14 bis 18 Uhr am Gasthaus Zur Tenne im Ortskern von Degersen. Die Kinder können sich auf spannende Spiele mit tollen Preisen freuen. Jedes Spiel kostet 50 Cent. Jedes Jahr bekommt eine andere Organisation aus Degersen den Erlös des Kinderfestes. Diesmal ist der Kindergarten Pusteblume dran.

Feuerwehr organisiert Spieleparcours

Die Jugendfeuerwehr in der Barsinghäuser Ortsfeuerwehr begeht in diesem Jahr ihr 55-jähriges Bestehen. Die Verantwortlichen wollen das gemeinsam mit den anderen Jugendfeuerwehren im Stadtgebiet und möglichst vielen Bürgern feiern und richten deshalb am Sonnabend, 14. September, einen Spieleparcours in der Fußgängerzone ein.

Die einzelnen Spielstationen werden auf der Ostseite zwischen der Stadtsparkasse und dem Thie und an der Kirchstraße zwischen Thie und Ziegenteich aufgebaut. An den Stationen sollen die Jugendfeuerwehren den Vormittag über ihr Können unter Beweis stellen. Gefragt seien Geschicklichkeit, Teamgeist, Allgemeinwissen und Kenntnisse aus dem Feuerwehrwesen, teilen die Organisatoren mit.

Konzertsaison im ASB-Bahnhof beginnt

Die Konzertsaison im ASB-Bahnhof beginnt: Den Auftakt machen Cindy Alter and Friends – die Stimme der ehemaligen Band Clout steht in Barsinghausen auf der Bühne.

Sie ist eine außergewöhnliche Frau mit außergewöhnlichem Talent, die Sängerin und Gitarristin Cindy Alter aus Johannesburg. Vielen Musikliebhabern sind ihre Stimme und die Songs aus den Siebzigerjahren bekannt. Denn damals war Alter Sängerin der Girlband Clout. Mit Liedern wie „Substitute“ oder „Save me“ stürmte die Band damals die Charts und war mehrfach unter anderem zu Gast bei der von Ilja Richter moderierten ZDF-Sendung „Disco“.

Das Konzert am Sonnabend, 14. September, beginnt um 20.15 Uhr. Einlass ist um 19.15 Uhr. Karten für das Konzert gibt es in der Geschäftsstelle von HAZ und NP an der Marktstraße in Barsinghausen sowie im ASB-Bahnhof zum Preis von 17,50 Euro oder für 20 Euro an der Abendkasse.

Cindy Alter kommt im Rahmen ihrer Europatournee auch nach Deutschland: Die frühere Clout-Sängerin tritt im ASB-Bahnhof in Barsinghausen auf. Quelle: Shelley Howroyd

Barockes in der Klosterkirche

Unter dem Titel „Barocke Klangräume – Kantatenauszüge und Orgelmusik“ präsentieren zwei junge Musiker am Sonntag, 15.September, ihr Können in der Klosterkirche Barsinghausen. Das Konzert mit der Sopranistin Celina Sophie Ohlhof und dem Kirchenmusiker Ole Magers beginnt um 18 Uhr. Ohlhof und Magers spielen barocke Werke aus Bachs Kantatenwerk und Orgelwerke des Früh- bis Hochbarocks.

Blues-&-Rock-Festival steigt am Deister

Das Blues-&-Rock-Festival am Deister geht in die zweite Runde: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr laden Ingo Meier und sein Team von Basches Musikerszene für Sonnabend, 14. September, erneut auf das Gelände des Naturfreundehauses im Bullerbachtal ein. Dort treten ab 16 Uhr Spuls in Motion, Blue News, Five Pints Later und die Steve Link Band auf. Einlass ist ab 15 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 17 Euro.

Neue Ausstellung in Gehrden eröffnet

„Power of Colours“ heißt eine Ausstellung, die am Sonnabend, 14. September, in der neuen Kanzlei Preidel und Burmester an der Alten Straße für geladene Gäste eröffnet wird. Gleichzeitig werden die neuen Räume der Rechtsanwälte vorgestellt. Beginn ist um 17 Uhr.

Ronnenberger feiern Oktoberfest

Bayerisch wird es am Sonnabend, 14. September, im Alten Gericht, Kirchtor 1, in Ronnenberg. Um 18 Uhr beginnt dort das Oktoberfest mit musikalischer Unterhaltung von Martin Volker, dem Ziehvater der Band The Jetlags, wie Wirt Harry Piel erklärt. Den Bieranstich übernimmt Bürgermeisterin Stephanie Harms. Für die bayerischen Spezialitäten bittet Piel um Vorbestellung.

Am Sonntag dreht sich alles um Gesundheit

Bereits zum vierten Mal findet am Sonntag, 15. September, von 11 bis 27 Uhr der Gesundheitstag in Barsinghausen statt. Der neue Veranstaltungsort im Schulzentrum am Spalterhals bietet auf einer größeren Fläche einige Neuerungen für die Besucher. Auf dem Gesundheitstag informieren Experten, Vereine und Ehrenamtliche zu gesundheitsorientierten Themen. Der Eintritt ist frei.

Ökostation lädt zur Apfelzeit ein

In der Ökostation Deister-Vorland, Müllerweg 8, beginnt die Apfelzeit. In der Familienmosterei können Interessierte Saft aus eigenen Äpfeln herstellen. Die nächsten Presstage sind Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. September. Die sogenannte Sortenbestimmung findet am 15. September von 14 bis 15 Uhr sowie von 16 bis 17 Uhr statt.

Der Pomologe Mirko Raufeisen bestimmt die mitgebrachten Äpfel. Pro Sorte sollte jeder drei Äpfel mitbringen, möglichst mit Laub. Zwischendurch, von 15 bis 16 Uhr, widmet sich Raufeisen Fragen zur Sortenauswahl für den eigenen Garten, zum Pflanzen im Herbst und zum Veredeln. Weitere Informationen gibt es unter den Rufnummern (0 51 05) 5 91 36 74 oder (01 51) 21 76 76 61. Die Telefonnummern gelten auch für die Anmeldungen zu den Veranstaltungen. Unter den Rufnummern können sich Interessierte auch über die Obstbörse oder Aktionen für Kindergarten- und Schulgruppen erkundigen.

