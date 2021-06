Barsinghausen

Es war ein bewegender Moment für Werner Fischer: Die Mitglieder des TSV Barsinghausen erhoben sich und spendeten lauten Beifall. Der 84-Jährige wurde im Rahmen der Jahresversammlung für 75 Jahre Mitgliedschaft mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet und ist einer von ganz wenigen in Niedersachsen, denen diese Ehre zuteil wurde. „Ich denke, es sind weniger als zehn“, vermutet Michael S. Langer vom Landessportbund.

Dagmar Ernst vom Regionssportbund würdigte die Vereinstreue: „Sie haben maßgeblich zum Vereinsleben beigetragen.“ Vereinstreue war für den Jubilar nie nur eine Worthülse. Während viele frühere Mitspieler nach ihrer aktiven Zeit aus dem Verein austraten, engagierte sich Fischer ehrenamtlich. Sein außergewöhnliches Jubiläum nimmt er nicht so wichtig: „Wenn man nicht mehr aktiv Sport treibt, rückt eine solche Zahl in den Hintergrund.“ Fischer spielte lange mit Leib und Seele Handball und war dazu fast 30 Jahre im Vorstand der Sparte tätig. Die Begeisterung für seinen Sport entdeckte er als Schüler. „Fußball war nicht mein Ding“, sagt er.

Pullover in Vereinsfarben

Der Handball am Deister boomte in der Nachkriegszeit, und es gibt viele Anekdoten aus dieser Zeit. So fuhren die Spieler oft auf den Lkw der Fahrkolonne der britischen Armee, die in Barsinghausen stationiert war, zu den Punktspielen. Gespielt wurde noch auf dem Großfeld, natürlich auch im Winter bei Schnee. „Meine Tante hat mir einen Pullover in den Vereinsfarben gestrickt, damit ich nicht friere“, erinnert sich Fischer, der in der Knabenmannschaft begann. Weil alle nicht viel Geld hatten, wurden die Trikots selbstverständlich geflickt.

Als Jugendlicher musste der gebürtige Barsinghäuser wegen seines zu schnellen Wachstums ein Jahr pausieren und kam in dieser Zeit auch zum Tischtennis. Doch der Handball blieb die Nummer eins. Wichtig war nicht nur körperliche Ertüchtigung, sondern im Anschluss ans Training auch die sogenannte Nachbesprechung. Ohnehin wurde Zusammenhalt groß geschrieben, denn die Mannschaft fuhr auch gemeinsam in den Urlaub.

Drei Jahrzehnte im Spartenvorstand

Der legendäre Willy Lüpke begeisterte Werner Fischer 1960, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Er wollte in den Urlaub und fragte: Kannst du mich vertreten?“, berichtet Fischer. Es folgten fast drei Jahrzehnte im Vorstand der Handballsparte: 22 Jahre als Spielwart, später als stellvertretender Spartenleiter und von 1982 bis 1989 als Spartenleiter. Über den Sport fand der Jubilar auch sein privates Glück und lernte seine Frau Inge kennen, die ebenfalls Handball spielte. Das Ehepaar teilte nicht nur den Sport, sondern wanderte auch viel durch die Alpen. Heute genießen beide bei schönem Wetter die Zeit im eigenen Garten oder verfolgen am Fernsehen natürlich Handball und im Winter gerne Biathlon. Eigene sportliche Aktivitäten sind für Werner Fischer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich. „Seit ich 70 bin, geht es nicht mehr“, verrät er. Die Beine hoch zu legen, kam trotzdem nie in Frage. 2002 ließ er sich als Besitzer in den Hauptvorstand der TSV wählen, dem er bis 2014 angehörte.

Von Uwe Serreck