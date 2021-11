Barsinghausen

Der große Weihnachtsbaum steht, die Weihnachtspyramide leuchtet, und das Kinderkarussell dreht sich – am Montagabend haben die Organisatoren von Unser Barsinghausen und Bürgermeister Henning Schünhof das Weihnachtsdorf am Thie offiziell eröffnet. Wie andere Besucher diskutierten auch sie die Frage, wie lange es angesichts steigender Inzidenzen wohl dauert, bis es wieder geschlossen wird.

Kurz nach 17 Uhr waren es erstaunlich viele Menschen, die sich am Thie eine Bratwurst, Schmalzkuchen oder einen Glühwein gönnten, auf das sich drehende und bunt leuchtende Karussell blickten und im Gespräch mit Freunden die schon leicht weihnachtliche Stimmung genossen.

Cheforganisator des Dorfs Jochen Brauns zeigte sich wegen der planerischen Probleme bedingt durch die Corona-Situation durchaus zufrieden mit dem Ergebnis. Der große Tannenbaum – es sei der „größte in der Region“, gespendet von einer Familie Voss aus Hohenbostel, gratis gefällt und aufgestellt von der Firma Deister Top – werde demnächst noch geschmückt, kündigte Brauns an. Er dankte zahlreichen Helfer und Unternehmen, die das Stadtmarketing unterstützten, ohne die der Aufbau des Weihnachtsdorf nicht möglich gewesen sei. „Ein großer Dank geht auch an Frau Manegold vom Ordnungsamt, die wieder einmal eine Engelsgeduld mit uns hat walten lassen“, betonte der Cheforganisator.

Der Bürgermeister gab den Dank zurück: „Ich freue mich, dass wir der engen Abstimmung zwischen Verwaltung und Unser Barsinghausen gemeinsam zumindest ein kleines Weihnachtsdorf ermöglichen können, das den Bürgern ein Angebot zur Besinnlichkeit macht.“

Täglich bis zum 30. Dezember - so Corona will - hat das Weihnachtsdorf am Barsinghäuser Thie geöffnet. Quelle: Mirko Haendel

Der Besuch des kleinen Hüttendorfs bleibt allerdings gegen Corona geimpften oder von Corona genesenen Personen vorbehalten – Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre ausgenommen. Es gilt also die 2-G-Regelung. Personen, die sich an einem der Stände etwas kaufen möchten, müssen ihre Impf- oder Genesenenbescheinigung vorzeigen. Zudem gilt für alle Besucher, die nicht an einem der Stehtische Speisen oder Getränke konsumieren, die Maskenpflicht.

„Ich hoffe, dass wir mit dieser Regelung das Weihnachtsdorf möglichst lange geöffnet lassen können“, sagte Brauns. Schünhof wolle gar nicht so weit in die Zukunft schauen und erklärte: „Wir hoffen auf ein paar besinnliche Stunden“.

Der Bürgermeister warb bei der Gelegenheit eindringlich für den Besuch des neuen Impfzentrums in der Fußgängerzone. „Ich möchte noch einmal drauf hinweisen, wie wichtig das Impfen ist. Mit dem Impfzentrum haben wir jetzt ein sehr niederschwelliges Angebot“ – das allerdings mit einiger Wartezeit für Impfwillige verbunden ist. In den vergangenen Tagen bildete sich bereits vor der Öffnung eine Warteschlange, die auch im Laufe des Tages weiterbestand.

Von Mirko Haendel