Diesen Tag haben sie herbeigesehnt: „Schön, dass wir wieder hier sein können“, sagt Christian Rößler. Zusammen mit seiner Frau Alexandra und den beiden Kindern hat er sich auf den Weg in die Bärenhöhle am Nienstedter Pass am Egestorfer Ortsrand gemacht. Sie sind mit dem Auto gekommen, was dem nasskalten Wetter geschuldet ist. „Wir sind Egestorfer, kommen sonst zu Fuß hier her“, sagt er – zuletzt im Sommer 2020. Die Corona-Lockerungen machen es nun möglich, dass seit Ende der vergangenen Woche die Außengastronomie wieder öffnen darf.

In Barsinghausen und den Ortsteilen hielt sich der Andrang aber vor allem am Pfingstsonnabend noch in Grenzen.Das lag aber nicht nur an den kühlen Temperaturen, sondern auch an den Voraussetzungen für einen Besuch. Gäste müssen einen negativen Corona-Test vorzeigen – laut Vorschrift sind eigene Schnelltests zu Hause, die dann im Restaurant vorgezeigt werden, nicht gestattet.

Mit Test zum Restaurant

Umständlich, aber machbar, wie Alexandra Rößler berichtet. „Wir haben vormittags bewusst einen Test in Barsinghausen auf dem Parkplatz bei OBI gemacht, um hierher zu kommen. Das ging schnell und reibungslos. 15 Minuten später hatten wir das Ergebnis. Wenn es so einfach geht, ist es kein Problem, das vor einem Restaurantbesuch zu machen.“ Am Eingang der Bärenhöhle zeigen die Rößlers auf ihren Telefonen die Bescheinigung über das negative Resultat vor. Auf den Tisch kommen später Käsekuchen, Rhabarberkuchen, ein Kännchen Kaffee, ein Milchkaffee und zwei Tassen heißer Kakao für die Kinder.

„Einige Leute haben uns angerufen und gefragt, wie das mit den Tests aussieht“, sagt Gastronomin Sabrina Schimpke. Die Inhaberin der Bärenhöhle berichtet davon, dass sie den potenziellen Gästen, die dann teilweise auf einen Besuch verzichtet haben, immer wieder die Vorgehensweise erklären musste. „Was wir nicht leisten können, ist, dass wir jemanden abstellen, der dann am Eingang die Leute testet – ganz abgesehen davon, dass niemand dafür die Ausbildung hat.“

Bärenhöhle freut sich über Neustart

Zu ihrer Freude waren am Freitag bereits einige Gäste vor Ort, ebenso Sonnabend. „Endlich!“, sagt Schimpke. „Wir haben jetzt sechseinhalb Monate Außer-Haus-Verkauf gemacht. Es ist schön, mal wieder etwas anderes zu machen und zu sehen. Aber die Testpflicht macht es noch schwierig.“

Waldapotheke bleibt wegen Regen geschlossen

Das sieht auch Heike Zacher so, Inhaberin der Gaststätte Waldapotheke am Deisterrand in Kirchdorf. Eine Alternative wäre aus ihrer Sicht, dass man den Gästen einen Test vor Ort bezahlt. „Aber dann würde der Test 3 Euro kosten, für das Bier danach nehme ich 2,50 Euro ein“, rechnet Zacher vor. Sie verzichtete am Sonnabend auf die Öffnung ihres Ausflugslokals. „Bei Regenwetter macht es kein Sinn. Die Gäste wollen draußen sitzen und Spaß haben – bei diesen Temperaturen macht es keinen Spaß, da kommt niemand.“

An der Waldapotheke startet die Außengastronomie erst bei stabil gutem Wetter. Quelle: Stephan Hartung

Nach Zachers Worten müssen Gastronomen zurzeit nicht nur die aktuellen Corona-Bestimmungen im Auge behalten, sondern auch den Wetterbericht. Das ist auch sonst nicht unüblich für Gastronomie unter freiem Himmel. Denn je nach Lage muss schließlich auch das Personal eingeteilt werden. Vielleicht, sagt die Chefin, werde in den kommenden Tagen aber außen geöffnet.

Stiller’s Restaurant: „Wir können wieder das machen, wofür wir angetreten sind“

In Stiller’s Restaurant ist am Freitagnachmittag die Außengastronomie wieder angelaufen, am Sonnabend blieben Gäste aber schon wieder Mangelware. Der Grund auch hier: die Wetterlage. „Wir können wieder das machen, wofür wir angetreten sind“, sagt Petra Stiller. Und dies sei eben nicht nur die Ausgabe von Essen. „Auch wenn wir das bislang gern gemacht haben und toll unterstützt wurden“, wie die Gastronomin betont. „Es ist nicht nur für unsere Gäste wichtig, dass es ab jetzt draußen weitergeht – sondern auch für unsere Mitarbeiter.“

Und weil sie auch an ihre Mitarbeiter denkt, entschied sie am Sonnabend, niemanden extra für die Außengastronomie zu bestellen. „Wenn dann zwei Personen kommen innerhalb von fünf Stunden, dann lohnt sich das nicht. Dann kann auch ich mal nach draußen schauen und den Dienst mit übernehmen.“

Von Stephan Hartung