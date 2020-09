Barsinghausen

Eine gut erzählte Geschichte macht aus den Ohren Augen – dieses chinesische Sprichwort nimmt sich die pensionierte Lehrerin Hannelore Hübner zum Leitbild für ihr großes Hobby im Ruhestand: Märchen erzählen. Sie tritt mit ihren Erzählungen gleichsam vor Kindern und Erwachsenen auf, um ihre Zuhörer mitzunehmen in eine Welt voller Fantasiefiguren und Traumgestalten. Zusammen mit ihren Kollegen Susanne Prößler und Christian Laengner aus Hannover hat die Barsinghäuserin jetzt einen Erzählnachmittag vor dem Märchenzelt in ihrem Garten ausgerichtet.

Selbst Geschichten ausgedacht

Schon als kleines Mädchen entwickelte Hübner eine Vorliebe für Märchen und Geschichten. „Noch vor meiner Einschulung habe ich damals ein goldenes Märchenbuch bekommen. Da war ich gerade sechs Jahre alt“, erinnert sie sich. Später habe sie sich selbst Geschichten ausgedacht und in der Familie vorgelesen. „Irgendwie begleiteten Märchen mich durch mein ganzes Leben und sind schließlich zur Grundlage für ein schönes Hobby geworden“, sagt Hübner.

Anzeige

Hannelore Hübner aus Barsinghausen erzählt ein Märchen vom Spinnenmann Anansi. Quelle: Frank Hermann

Weitere HAZ+ Artikel

Die mündliche Überlieferung von Geschichten und Märchen hat bei den Menschen lange Tradition. Seit 2016 steht das freie Erzählen denn auch als immaterielles Kulturerbe auf der Unesco-Liste. Und bereits seit 2004 gibt es den Weltgeschichtentag (World Storytelling Day).

Lesen Sie auch: Märchenerzählerin zieht Kinder in ihren Bann

Für die ehemalige Lehrerin, die unter anderem auch darstellendes Spiel unterrichtete, war früh klar: Nach der Berufszeit will sie sich verstärkt den Erzählungen widmen, die auch immer ein Körnchen Wahrheit und Lebensweisheit enthalten. Sie ließ sich 2014 in einem Workshop des Schauspielhauses Hannover sowie anschließend in einem Lehrgang der Volkshochschule zur Märchenerzählerin ausbilden.

Endlich wieder ein Auftritt im Garten

Seitdem tritt die Barsinghäuserin regelmäßig mit ihren Geschichten in Schulen und Seniorenheimen auf, oder sie gibt Gastvorstellungen in Kulturvereinen und Bücherhäusern – entweder allein oder gemeinsam mit Kollegen aus dem Märchennetzwerk Hannover wie Susanne Prößler und Christian Laengner. Nach einer langen Corona-Pause haben sich die drei jetzt zusammengetan, um im privaten Garten Hübners wieder vor einem kleinen Publikum auftreten zu können – mit Abstand und unter Beachtung der Hygieneregeln.

Märchenerzählerin Susanne Prößler präsentiert eine irische Geschichte von Sinead und Shaun. Quelle: Frank Hermann

„Wir lechzen danach, endlich wieder erzählen zu können“, betont Prößler. In der Rolle der Erzählerin fühle sie sich als Autorin, Regisseurin und Darstellerin in einer Person. Dabei gehe es nicht allein um die bildliche Vorstellung von einer Geschichte – sondern auch um das Riechen des frisch gebackenen Brotes, das Schmecken des säuerlichen Apfels oder das Spüren des kalten Nordwindes auf der Haut.

Das kleinste Theater der Welt

Jeder Märchenerzähler und jede Märchenerzählerin entwickelt laut Hübner einen ganz individuellen Vortragsstil bei Mimik, Gestik und der Auswahl der Geschichten. Wichtig sei dabei stets, die Zuhörer mit einem lebendigen Vortrag zu packen und mitzunehmen in die Märchenwelt. „Es geht darum, Bilder im Kopf entstehen zu lassen. Dann wird das Märchenerzählen zum kleinsten Theater der Welt“, sagt Hübner.

Märchenerzählerin Hannelore Hübner gibt weitere Auskünfte nach einer E-Mail an huebner30890@gmx.net.

Von Frank Hermann