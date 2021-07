Barsinghausen

Personeller Wechsel im Vorstand der Jagdgenossenschaft Barsinghausen-Altenhof: Nach 30 Jahren hat Wilhelm Giesecke den ersten Vorsitz abgegeben, dessen Stellvertreter Hermann Haun verzichtete nach zehn Jahren ebenfalls auf eine weitere Amtszeit. Die Jagdgenossen wählten Wolfram Klöber zum neuen ersten Vorsitzenden sowie Bernhard Lüerßen zum neuen Stellvertreter. Zum dreiköpfigen Vorstand gehört außerdem Schriftführerin Anne-Katrin Oberschilp.

Lob für großes Engagement

Mit viel Einsatzfreude und Gewissenhaftigkeit habe Giesecke seit 1991 die Jagdgenossenschaft geleitet, sagte dessen Nachfolger Wolfram Klöber. Auf das Engagement ihres Vorsitzenden habe sich der Zusammenschluss der Jagdberechtigten stets verlassen können. Diesem guten Beispiel fühle er sich in seiner neuen Aufgabe verpflichtet, kündigte Klöber an.

Nach zehn Jahren als stellvertretender Vorsitzender zog sich jetzt auch Hermann Haun aus dem Vorstand zurück, um Platz für seinen Nachfolger Bernhard Lüerßen zu machen. Als Dankeschön für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit bekamen Giesecke und Haun jeweils einen Blumenstrauß überreicht.

Es gab nie einen Jagdunfall

In der Rückschau erinnert sich der scheidende Vorsitzende nach eigenen Angaben besonders gern an die Jagdessen. „Das waren immer Höhepunkte, die unsere Gemeinschaft gefördert haben“, sagte Giesecke. In den vergangenen 30 Jahren habe es im Bereich der Genossenschaft „zum Glück nie einen Jagdunfall mit Personenschaden gegeben“. Dagegen kämen Wildschäden häufiger vor – wenn etwa Wildschweine den Mais- oder Weizenbestand auf einer landwirtschaftliche Fläche heimsuchen. Dann seien die Jagdgenossen und -pächter in der Pflicht, für einen Ausgleich zu sorgen.

Die Jagdgenossenschaft Barsinghausen-Altenhof bündelt einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk mehrerer Grundeigentümer mit derzeit etwa 250 Hektar Wald- und 200 Hektar Feldflächen. Zu den Aufgaben der Genossenschaft gehört unter anderem die Vergabe der Jagdpachten.

Von Frank Hermann