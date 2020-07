Barsinghausen

In den geplanten Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule (WSS) am Mont-Saint-Aignan-Platz sollen dringend benötigte zusätzliche Büroräume für die Verwaltung integriert werden. Diese von der Stadt vorgeschlagene Lösung wird immer wahrscheinlicher, nachdem auch die Leitung der Wilhelm-Stedler-Schule der Kombivariante grundsätzlich zustimmt. Allerdings formuliert die Schule auch Bedingungen, die bei einem gemeinschaftlich genutzten Neubau erfüllt sein müssten.

Bei dem seit Jahren diskutierten Großprojekt drücken Verwaltung und Politik nun aufs Tempo: Damit die Detailplanung beginnen kann, soll der Rat noch vor der Sommerpause am 13. Juli über die endgültige Bauvariante entscheiden. Zuvor wird der städtische Schulausschuss am Montag, 6. Juli, noch einmal ausführlich über das Vorhaben diskutieren.

Neues Gesicht für die Innenstadt

Der Neubau der Grundschule und mutmaßlich auch einer Verwaltungszweigstelle wird das Gesicht der Innenstadt maßgeblich verändern: Der vom Architektenbüro Mosaik vorgeschlagene Gebäudekörper mit drei Trakten direkt gegenüber der Klosterkirche soll sehr nahe an den Mont-Saint-Aignan-Platz heranrücken. In das Ensemble integriert werden sollen auch die Stadtbibliothek sowie ein größerer Ratssaal für Sitzungen und Veranstaltungen. Wird am Ende die von der Stadtverwaltung bevorzugte Variante A des Büros Mosaik realisiert, wird der südliche der drei Gebäudetrakte dreigeschossig statt eingeschossig ausgeführt. In den beiden Obergeschossen sollen demnach 32 Büroräume für 44 Bedienstete sowie ein Besprechungsraum untergebracht werden.

Der Blick vom Eingang der künftigen Wilhelm-Stedler-Schule fällt über den Mont-Saint-Aignan-Platz auf die gegenüberliegende Klosterkirche. Quelle: Mosaik Architekten

Die Leitung der Wilhelm-Stedler-Schule hat eine schriftliche Stellungnahme zu den Plänen der Stadtverwaltung vorgelegt. Es sei möglich, Verwaltungsflächen mit in das Schulgebäude zu integrieren, „wenn diese keine Verbindung zum Schulgebäude aufweisen“, heißt es darin. Lediglich der gemeinsam zu nutzende große Besprechungsraum solle eine Verbindungstür zwischen Schulgebäude und Verwaltungstrakt haben.

Schule fürchtet Parkplatzmangel

Als problematisch beurteilt das Team um WSS-Schulleiterin Kathrin Flade allerdings die künftige Parkplatzsituation am Mont-Saint-Aignan-Platz. „Wenn noch mehr Menschen ( Stadtverwaltung und Schulbetrieb) zusammenkommen, sollten auch ausreichend Parkplätze zur Verfügung gestellt werden“, heißt es in der Stellungnahme. Die Schulleitung verweist darauf, dass Lehrkräfte oft sehr viel Unterrichtsmaterial von zu Hause in die Schule transportieren müssten – und schlägt vor, den Bau einer offenen Tiefgarage zu prüfen.

Zu prüfen gelte es auch, wie das Raumkonzept der WSS umgesetzt werde, wenn „unsere Schule hauptsächlich nur noch in zwei Gebäudeteilen statt in dreien untergebracht sein wird“. Eine weitere Anmerkung der Schulleitung bezieht sich auf „das Gesicht“ des Gebäudes, das nach Fertigstellung nach außen hin prägend sein werde: „Lernort oder Verwaltungsort?“

So könnte der Mont-Saint-Aignan-Platz künftig aus Richtung Süden aussehen: links im Bild die Fassade der Klosterkirche, rechts der dreigeschossige Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule mit Verwaltungsbüros in den Obergeschossen. Quelle: Mosaik Architekten

Schulbau wird deutlich teurer

Unabhängig davon, für welche Gebäudevariante sich die Ratsfraktionen am Ende entscheiden werden, steht schon jetzt fest: Das WSS-Schulbauprojekt wird deutlich teurer als die ursprünglich erhofften knapp 10 Millionen Euro. Nach Berechnungen der Mosaik-Architekten wird die Kombivariante mit Schule und Verwaltungsbüros etwa 21 Millionen Euro kosten. Ohne Räume für die Stadtverwaltung schlüge der Neubau aber laut Berechnung auch schon mit rund 18 Millionen Euro zu Buche. Die Verwaltung betont, dass mit der Differenzsumme von lediglich 3 Millionen Euro Büroflächen in ähnlicher Größe nirgendwo anders gebaut werden könnten. Noch nicht enthalten sind in der Kalkulation allerdings die Kosten für den Abbruch des alten Schulgebäudes und der Ersatzunterbringung der Grundschüler während der Bauphase.

Wegen der aufwendigen Planungs- und Ausschreibungsregularien für große Bauprojekte geht die Stadt zurzeit davon aus, dass mit dem Neubau der Wilhelm-Stedler-Schule erst Ende 2022 tatsächlich begonnen werden kann. Bei einer Bauzeit von zwei Jahren könnte die neue Schule dann frühestens in der Mitte des Schuljahres 2024/2025 bezogen werden.

