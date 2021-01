Winninghausen

Einbrecher sind am Dienstagabend zwischen 17.20 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Bock-Straße in Barsinghausen-Winninghausen eingedrungen. Die Täter schlugen laut Polizei zu, als der Bewohner kurzzeitig außer Haus war.

Die Spuren deuteten darauf hin, dass zwei Personen in das Haus eingebrochen sind. Die Einbrecher gelangten durch den Garten zur Rückseite des Hauses, hebelten dort ein Fenster auf und drangen in das Haus ein. Im Anschluss verließen sie das Gebäude durch die rückwärtig gelegene Terrassentür – mitsamt der Beute, Schmuck in bisher nicht bekanntem Wert.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Einbruchs. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen, insbesondere vor der eigentlichen Tat, gemacht? Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 entgegen.

Von Lisa Malecha