Großgoltern

Das in die Jahre gekommene Freibad Goltern soll möglichst mit Zuschüssen von Land und EU gründlich saniert und modernisiert werden. Die Stadt Barsinghausen und der Betreiberverein Freibad Goltern hoffen dabei auf Zuwendungen aus dem Programm zur Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE). Im ersten Schritt soll nun ein Planungsbüro beauftragt werden, das den Sanierungsbedarf und die Kosten des Vorhabens genauer ermittelt.

Das Freibad Goltern wird seit 17 Jahren von einem privaten Verein betrieben, nachdem die Stadt Barsinghausen zuvor aus Kostengründen die Trägerschaft abgegeben hatte. Seitdem gewährt die Kommune dem engagierten Betreiberverein zwar jährliche Zuschüsse. Die reichen aber längst nicht aus, um den jahrzehntelangen Investitionsstau zu beseitigen. „Das Bad ist 1964 eröffnet worden“, sagt der Vorsitzende des Betreibervereins, Rolf Hennies. Vor allem die Gebäude des Bades seien inzwischen stark sanierungsbedürftig. „Wir hangeln uns so von Jahr zu Jahr.“

Stadt muss in Vorleistung treten

Nach den Worten des Ersten Stadtrates Thomas Wolf ist die Stadt von Experten auf die mögliche Förderung aus dem demnächst auslaufenden ILE-Programm hingewiesen worden. Bis zum Start des Nachfolgeprogramms gebe es nun eine Übergangsregelung, sagt Wolf – „mit einem Extra-Topf“. Das Förderprogramm wird vor allem mit Geld der EU, aber auch Anteilen des Landes Niedersachsen finanziert. Ein Schwerpunkt liegt auf der Tourismusförderung. Bei einem Erfolg im Antragsverfahren würden nach Wolfs Worten 63 Prozent der Gesamtkosten als Zuschuss erstattet.

„Bei der Suche nach sinnvollen Projekten sind wir sehr schnell auf das Freibad Goltern gekommen“, sagt der Erste Stadtrat. Gespräche mit dem Betreiberverein habe es gegeben. „Wir wollen zusammen mit dem Verein den Förderantrag einreichen.“ Bis es so weit ist, muss die Stadt allerdings in Vorleistung treten und ein Planungsbüro mit der Grundlagenermittlung für den Förderantrag beauftragen. Das Geld – die Stadtverwaltung schätzt diese Vorplanungskosten auf bis zu 65.000 Euro – soll im zweiten Nachtragshaushaltsplan bereitgestellt werden.

Gebäude bisher auf Sommerbetrieb ausgelegt

Einen groben Überblick über Mängel und mutmaßlich sinnvolle Sanierungsvorhaben im Freibad hat der Betreiberverein bereits zusammengestellt. Demnach ist es am wichtigsten, die bisher auf reinen Sommerbetrieb ausgelegten Betriebsgebäude mit Umkleide- und Sanitärtrakt zu modernisieren und fit zu machen für eine ganzjährige Nutzung. Auch das Bistrogebäude müsse gründlich saniert werden, um die Gastronomie das ganze Jahr über offenhalten zu können.

Lesen Sie auch Großgoltern: Freibad schließt Saison 2020 mit 15.000 Besuchern ab

Im Zuge der Modernisierung soll demnach auch die Energieeffizienz deutlich verbessert werden. Der Betreiberverein kann sich ein kombiniertes Modell mit Solarenergiemodulen und der Nutzung eines Blockheizkraftwerks (BHKW) vorstellen. Im Sommer könnten die selbst produzierte Wärme und der Strom für die Beckenheizung und den Betrieb der Pumpen genutzt werden, im Winter würde überschüssiger Strom ins öffentliche Netz abgegeben.

Das Freibad als Dorfzentrum?

Rolf Hennies hält es für möglich, dass das sanierte Freibad mit Bistro die Funktion eines Dorfzentrums oder gar eines Gemeinschaftshauses übernehmen könnte. „Alle Ortsvereine könnten bei der Planung mit einbezogen werden“, sagt er. „Das ist aber noch mit niemandem abgestimmt.“

In einem zweiten Sanierungsschritt müssten aus Sicht des Betreibervereins auch die Becken, deren Zuläufe und die gesamte Wasseraufbereitungstechnik modernisiert werden, die ebenfalls nicht mehr zeitgemäß sei. So weit will die Stadtverwaltung bei ihren Planungen allerdings noch nicht gehen. „Wir sollten uns zuerst auf die Gebäude beschränken“, sagt Wolf.

Auch die Becken und die Wasseraufbereitungsanlagen des Freibades Goltern bedürfen der Sanierung. Quelle: Janna Silinger (Archiv)

Bis Mitte September muss der Antrag auf Berücksichtigung im ILE-Programm gestellt werden. Nach Angaben der Verwaltung muss dieser Antrag bereits eine detaillierte Baubeschreibung, eine Entwurfsplanung und eine Kostenschätzung enthalten. „Wir wissen allerdings nicht, ob wir mit unserem Antrag dann auch tatsächlich berücksichtigt werden“, betont der Erste Stadtrat.

Von Andreas Kannegießer