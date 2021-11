Kirchdorf

“Fluoreszenz ist die spontane Emission von Licht kurz nach der Anregung eines Materials durch Licht. Dabei sind die emittierten Photonen in der Regel energieärmer als die vorher absorbierten“. Klingt ganz schön wissenschaftlich, was dort in der Online-Enzyklopädie von Wikipedia geschrieben steht. Doch damit Schülerinnen und Schüler wirklich verstehen, was gemeint ist, hilft es, selbst zu experimentieren – schließlich muss Wissenschaft nicht nur in Universitäten stattfinden. Das LeibnizLAB der Leibniz Universität Hannover war vor wenigen Tagen mit seinem Experimente-Bus zu Gast an der Lisa-Tetzner-Schule (LTS) – eine willkommene Abwechslung für die Neuntklässler.

Schüler bringen Gegenstände zum Leuchten

Auf Initiative der Chemielehrerin Anja Schall besuchte das LeibnizLAB die LTS, um spannende Experimente aus Themengebieten, die sonst nicht im Lehrplan stehen, mit den Schülern zu erforschen. Im Mittelpunkt der biochemischen Versuche standen die Phänomene Fluoreszenz und Lumineszenz, die Dinge und Lebewesen im Dunkeln hell erstrahlen lassen. In Zusammenarbeit mit den LeibnizLAB-Wissenschaftlern Céline Beckhausen und Jan Stuzmann brachten die Schülerinnen und Schüler an ihren Experimentiertischen ebenfalls verschiedene Dinge zum Leuchten.

Schüler brauchen Motivation

„In dieser schwierigen Zeit ist jede Abwechslung und neuer Input von außerschulischen Fachleuten noch wichtiger geworden als vorher. Die Schülerinnen und Schüler brauchen Motivation“, betont die Pädagogin Schall.

Besuche des LeibnizLABs an den weiterführenden Schulen in der Region Hannover sollen zudem dazu beitragen, das Interesse junger Menschen an den sogenannten MINT-Fächern zu steigern. MINT steht dabei als Abkürzung für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Laut Schall soll es nicht bei diesem Besuch des LeibnizLAB bleiben. „Das war nicht der letzte Besuch an der LTS, weitere sind bereits in Planung“, betonte die Chemielehrerin.

Von Mirko Haendel