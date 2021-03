Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden

Der Arbeitsmarkt im Deistervorland hat sich im März trotz der sich wieder verschärfenden Corona-Pandemie in stabiler Verfassung präsentiert. Die Zahl der Arbeitslosen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden ist im März gegenüber dem Vormonat recht deutlich gesunken. Zum Monatswechsel waren 1652 Männer und Frauen ohne Beschäftigung registriert, das sind 93 weniger als Ende Februar. Die Arbeitslosenquote sank auf 5,1 Prozent, Ende Februar hatte sie noch bei 5,4 Prozent gelegen.

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen sind nach Mitteilung der Agentur für Arbeit allerdings deutlich schlechter als vor einem Jahr. Im März 2020 – zum Zeitpunkt des Ausbruchs der Pandemie – waren in den drei Deisterkommunen 1296 Menschen arbeitslos. Das entsprach einer Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent.

Bestand an offenen Stellen steigt

Im abgelaufenen Monat haben sich in der Barsinghäuser Filiale der Arbeitsagentur 252 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet, das sind 33 weniger als im Vormonat. Gleichzeitig haben 357 Menschen ins Berufsleben zurückgefunden, das sind 85 mehr als im Februar. Der Bestand an offenen Stellen ist gestiegen: Ende März waren 286 Arbeitsstellen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden zu besetzen, das sind 21 mehr als im Februar, aber acht weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitgeber in den drei Calenberger Kommunen haben der Behörde im März 62 neue Stellen zur Besetzung gemeldet, das sind sieben weniger als im gleichen Vorjahresmonat. Im Jahr 2021 sind damit laut Arbeitsverwaltung bisher 149 freie Arbeitsstellen in Barsinghausen, Wennigsen und Gehrden gemeldet worden.

Von Andreas Kannegießer