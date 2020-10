Barsinghausen

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen steigt in Barsinghausen weiterhin stetig an. Am Freitag waren nach Mitteilung der Region Hannover 52 akute Infektionsfälle im Stadtgebiet registriert, das sind acht mehr als noch am Donnerstag. Auch die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich gestiegen, der Wert liegt jetzt laut Region bei 94,4, nachdem er am Vortag noch bei 85,9 gelegen hatte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein rechnerischer Wert, der angibt, wie viele Menschen sich in dem Gebiet binnen der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner infiziert haben. Der Inzidenzwert von 94,4 ist im Vergleich der 21 Regionskommunen zurzeit der fünfthöchste hinter Ronnenberg, Lehrte, Laatzen und Hannover. Den geringsten Wert mit einer Inzidenz von 12,7 hat derzeit Burgdorf aufzuweisen.

Mit den derzeit 52 akuten Fällen ist die Gesamtzahl der im Barsinghäuser Stadtgebiet seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr mit dem Virus infizierten Menschen auf 146 gestiegen. Noch vor einer Woche hatte es lediglich 26 akute Corona-Fälle in Barsinghausen gegeben, die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag vergangener Woche bei 60,1.

Von Andreas Kannegießer