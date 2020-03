Barsinghausen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Barsinghausen auf vier angestiegen. Das hat der Krisenstab der Stadt mitgeteilt. Er beruft sich auf Angaben der Region Hannover.

„Die Entwicklung zeigt, dass wir in unseren Bemühungen zur Eindämmung des Virus nicht nachlassen dürfen“, sagt Bürgermeister Marc Lahmann, Leiter des Krisenstabs. Er betont aber auch, dass die Bemühungen nicht zu Überreaktionen führen dürften. „Angesichts der Entwicklung auf den Grüngutannahmestellen und dem Verhalten einiger Bürger gegenüber meinen Mitarbeitern kann ich immer wieder nur dazu aufrufen, ruhig und besonnen miteinander umzugehen.“

Statt dem Ärger über Einschränkungen im Alltag nachzugeben, sollten die Bürger lieber ihre Energie darauf verwenden, hilfebedürftige Personen zu unterstützen, rät der Bürgermeister. „Wir brauchen in Zeiten wie diesen Solidarität, so wie sie in der vor Kurzem eingerichteten Facebook-Gruppe ,Corona: Barsinghausen hält zusammen‘ gezeigt wird“, betont Lahmann und lobt ausdrücklich Initiative, die den Menschen derzeit helfen.

