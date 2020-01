Barsinghausen

Die Zahl der Grundschüler im Barsinghäuser Stadtgebiet wird in den nächsten Jahren deutlich steigen und voraussichtlich im Jahr 2024 einen Höhepunkt erreichen. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden gegenwärtig 1007 Jungen und Mädchen in den sieben Grundschulen im Stadtgebiet betreut. Im Jahr 2024 wird es aber Berechnungen zufolge 1353 Erst- bis Viertklässler in der Kernstadt und den Ortsteilen geben. Danach ist wieder mit einem leichten Rückgang der Schülerzahl zu rechnen. Die Zahlen stammen aus dem jüngsten Schulentwicklungsplan, den die Verwaltung jetzt vorgelegt hat.

Die Gründe für die steigenden Zahlen sind nach Einschätzung von Fachdienstleiterin Nadin Quest vielschichtig. Verantwortlich seien einerseits Zuzüge nach Barsinghausen, andererseits aber auch die insgesamt wieder steigende Geburtenrate, sagt Quest, die im Rathaus für die Bereiche Schule, Sport und Kultur verantwortlich ist. „Auch die zuletzt positive wirtschaftliche Situation wirkt sich auf die Geburtenzahlen aus“, erläutert die Fachdienstleiterin.

Plan soll Handlungsbedarf aufzeigen

Sie hat in mehrwöchiger Fleißarbeit die Datengrundlage für den neuen Schulentwicklungsplan ermittelt und berechnet. Eingeflossen sind die schon vorhandenen Kinder, aber auch Daten über die Entwicklung der Geburtenraten bei Frauen im Alter von 16 bis 45 Jahren und Prognosen über die Zuzüge und Wegzüge von Familien aus dem Stadtgebiet. „Künftig wollen wir jedes Jahr im Herbst den Plan fortschreiben“, kündigt Quest an. Der Schulentwicklungsplan ist ein Instrument für die Stadtverwaltung, um frühzeitig etwaigen Handlungsbedarf zu erkennen. Auch für die Ratsfraktionen ist der Entwicklungsplan von Bedeutung. Die Politiker können notwendige Investitionsentscheidungen mit Hilfe der mittelfristigen Zahlen rechtzeitig vorbereiten.

Prozentual am stärksten zulegen wird den Berechnungen der Verwaltung zufolge die Schülerzahl in der Adolf-Grimme-Schule in der Barsinghäuser Nordstadt. Statt derzeit 207 Jungen und Mädchen müssen dort im Schuljahr 2024/2025 bereits 308 Kinder unterrichtet werden. Auch in der Wilhelm-Stedler-Schule in der Stadtmitte steigen die Zahlen demnächst rasant an: von derzeit 218 auf voraussichtlich 284 im Jahr 2024. Bis 2025 seien die Zahlen ziemlich verlässlich, betont Quest: „Alle Kinder, die bis 2025 in die Schulen kommen, sind jetzt schon geboren.“ Für die Zeit danach müssten die Zahlen prognostiziert werden. „Je weiter wir in die Zukunft blicken, desto wackliger wird diese Prognose.“

Rückgang in Kirchdorf

Aus den Prognosen für die Wilhelm-Stedler-Schule haben Rat und Verwaltung bereits eine Konsequenz gezogen: Der Neubau, der zurzeit geplant wird, soll einen vierzügigen Betrieb, also in jeweils vier Parallelklassen, der Grundschule in allen Klassenstufen ermöglichen – und ist entsprechend teurer als ein Neubau für lediglich drei Klassen pro Jahrgang.

In der Egestorfer Ernst-Reuter-Schule mit derzeit rund 220 Schülern soll die Zahl bis 2024 auf etwa 264 steigen, ehe in den Folgejahren die Zahlen wieder auf das derzeitige Niveau sinken werden. Wesentlich geringer sind die Ausschläge in den kleineren Grundschulen in den Ortsteilen. Für Groß Munzel erwartet die Stadtverwaltung bis 2025 einen leichten Rückgang von derzeit 110 Jungen und Mädchen auf dann knapp unter 100 Schüler. Deutlicher fällt der erwartete Einbruch in der Astrid-Lindgren-Schule in Kirchdorf aus: Statt derzeit knapp 160 Kinder wird deren Zahl bis 2025 offenbar auf etwa 140 sinken und auch in den Folgejahren weiter zurückgehen.

In der Albert-Schweitzer-Schule in Großgoltern werden sich die Schülerzahlen von derzeit gut 90 in den nächsten Jahren auf 100 bis 107 erhöhen. In der Hohenbosteler Wilhelm-Busch-Schule werden derzeit knapp 135 Jungen und Mädchen unterrichtet, ihre Zahl wird der Berechnung zufolge bis 2024 auf 169 wachsen.

Auch die Schülerzahlen in den weiterführenden Schulen im Stadtgebiet hat die Stadtverwaltung in ihrem Entwicklungsplan prognostiziert. Demnach wird die Zahl der derzeit rund 330 Oberschüler in der Lisa-Tetzner-Schule in den nächsten Jahren zunächst nahezu unverändert bleiben, nach 2025 dann aber auf etwa 380 anwachsen. Die Goetheschule ( KGS) verliert demnach in den kommenden Jahren mehr als 100 Schüler, wird dann aber bis 2027 wieder das aktuelle Niveau von etwa 960 Jungen und Mädchen erreichen. Im Hannah-Arendt-Gymnasium ( HAG) pendeln sich die Zahlen bis 2027 stabil im Bereich von 1000 bis 1100 Schülern ein.

