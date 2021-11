Barsinghausen

Ein Anwohner der Straße Bothehof in Barsinghausen hat am Donnerstag wahrscheinlich einen Taschendiebstahl verhindert. Er beobachtete durch sein Fenster, wie ein 89-Jähriger in die Straße Bothehof einbog und dabei von einem Mann verfolgt wurde, der versuchte, unbemerkt den Reißverschluss der Umhängetasche des Senioren zu öffnen.

Zeuge klopft gegen Fensterscheibe

Der Zeuge verscheuchte den mutmaßlichen Dieb, indem er heftig gegen seine Fensterscheibe klopfte. Der Mann wurde auf der Bergstraße vom Fahrer eines grünen Opel Omega mit polnischer Zulassung aufgegabelt. Der alarmierten Polizei gelang es, die Insassen des Opels – zwei 33- und 23-jährige Rumänen – an der Brinkstraße zu kontrollieren. Sie wurden vorläufig festgenommen, mussten aber wieder auf freien Fuß gelassen werden, da nicht zweifelsfrei zu belegen war, welcher der beiden dem 89-Jährigen gefolgt war.

Auch für Portemonnaie-Diebstahl verantwortlich?

Es wird zudem geprüft, ob die Männer auch für den Diebstahl eines Portemonnaies verantwortlich sind, das einer Frau am selben Tag in der Zeit zwischen 10.30 und 11 Uhr im Tedi-Markt an der Marktstraße aus der Rollator-Ablage entwendet wurde.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Mirko Haendel