Egestorf

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend ist an der Ellernstraße in Egestorf ein Auto von einem unbekannten Verursacher zerkratzt worden. Der Smart ForFour war in Höhe des Rotdornweges an der Straße geparkt. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug absichtlich beschädigt wurde. Eine wellenförmige Kratzspur verläuft horizontal über die gesamte Breite der Fahrertür.

Zeugen melden sich im Polizeikommissariat in Barsinghausen telefonisch unter (05105) 523115.

Von Jennifer Krebs