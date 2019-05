Hohenbostel

Drei bislang unbekannte Männer haben am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Juweliergeschäft an der Heerstraße überfallen und sind mit der Beute geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Laut Polizei waren die Männer mit dunklen Sturmhauben maskierten und zudem alle mit dunklen Pistolen bewaffnet. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sie das Geschäft gegen 10.30 Uhr betreten. In diesem Moment trafen sie auf eine 52 Jahre alte Angestellte, drängten sie in einen hinteren Raum und fesselten sie. Anschließend nahmen die Räuber diverse Schmuckstücke und Uhren aus den Auslagen, verstauten ihre Beute in mitgebrachten Rucksäcken und flohen zu Fuß aus dem Geschäft in Richtung Bantorf.

Täter sind zwischen 20 und 25 Jahre alt

Nachdem sich die 52-Jährige selbst befreien konnte, alarmierte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Die Zeugin beschreibt die Männer wie folgt: Sie sprachen mit osteuropäischem Akzent, sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Zur Tatzeit waren sie mit dunklen Trainingshosen sowie dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Zwei von ihnen trugen dunkle, einer weiße Turnschuhe. Alle drei hatten zudem dunkle Rucksäcke dabei.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet jetzt dringend um Hinweise und fragt: Wer hat unmittelbar nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere im Bereich zwischen Hohenbostel und Bantorf, beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

Von Lisa Malecha