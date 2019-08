Bantorf

Der Fahrer eines weißen Sprinters ist am Freitag, 9. August, gegen 12.10 Uhr auf dem Gelände des Autohofes, Kronskamp 3, in Bantorf rückwärts gegen einen Sonnenschirm gefahren, der dort vor einem Imbiss stand. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Der Schaden am Sonnenschirm wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Laut Polizei gibt es zwar Hinweise zum Fahrzeug, bei dem es sich um einen weißen Sprinter der Marke Daimler Benz handeln soll, jedoch keine Angaben zum Fahrer des Wagens. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Barsinghausen unter der Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Lisa Malecha