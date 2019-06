Barsinghausen

Zwei Fälle von Unfallflucht haben sich auf dem Rewe-Parkplatz am Reihekamp in Barsinghausen ereignet: Am Sonnabend beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer dort zwischen 7.30 und 7.50 Uhr den VW Golf einer 83-jährigen Barsinghäuserin am vorderen rechten Radkasten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Auch ein Ford auf Rewe-Parkplatz beschädigt

Am Freitag zwischen 12.15 und 12.50 Uhr war auf dem Rewe-Parkplatz bereits der Ford einer 56-jährigen Barsinghäuserin auf der Beifahrerseite angefahren worden. Auch hier kümmerte sich der Verursacher nicht um den Schaden. Zudem stellte die Ford-Besitzerin eine Delle in der Fahrertür fest, die möglicherweise von einem Einkaufswagen stammt. Die Polizei gibt den Schaden mit etwa 400 Euro an. In beiden Fällen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Barsinghäuser Polizei unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Jennifer Krebs