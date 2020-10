Barsinghausen

CDU-Bürgermeisterkandidat Roland Zieseniß hat vier gemeinnützigen Einrichtungen und sozialen Vereinen in Barsinghausen eine Spende von jeweils 500 Euro überreicht. Zu den Empfängern gehören die Kulturfabrik Krawatte, die Alte Zeche-Betriebsgesellschaft, die Interessengemeinschaft (IG) Eltern geistig Behinderter sowie die Fuchsbau-Trauergruppen für Kinder und Jugendliche.

Mit der Zuwendung will Zieseniß nach eigenen Worten „vier Leuchtturmprojekte“ in der Deisterstadt unterstützen, die auf ihren jeweiligen Betätigungsfeldern „großartiges leisten“. Die Krawatte bringe die Kultur ein großes Stück voran, die Alte Zeche halte die Gescichte des Steinkohlebergbaus am Deister lebendig, in der IG Eltern gäben sich die Menschen gegenseitig Halt, und der Fuchsbau vermittle trauernden jungen Menschen wieder Kraft und Freude am Leben.

Anzeige

Die Spendensumme von insgesamt 2000 Euro hat Zieseniß in seinem Bürgermeisterwahlkampf eingespart, weil er unter anderem auf Laternenplakate sowie auf kleine Werbegeschenke wie Kugelschreiber oder Einkaufchips verzichtet. „Auf diese Weise schonen wir die Umwelt und können das gesparte Geld gezielt für gute Zwecke einsetzen“, betonte der Kommunalpolitiker bei der Übergabe an die vier Institutionen.

Von Frank Hermann