Barsinghausen

Feueralarm in den frühen Morgenstunden. Am Montagmorgen um 6.06 Uhr heulten in Barsinghausen die Sirenen – Zimmerbrand im ersten Stock eines Einfamilienhauses an der Kaltenbornstraße. Die Feuerwehren aus Barsinghausen, Egestorf, Kirchdorf und Hohenbostel rückten aus. Zusätzlich kam der Logistikzug aus Goltern sowie der Gerätewagen Atemschutz des Feuerwehrtechnischen Zentrums aus Ronnenberg zum Einsatzort am Rande der Barsinghäuser Innenstadt.

Der Zimmerbrand hatte sich indes ausgedehnt, das Feuer den Dachstuhl angegriffen. Mithilfe der Drehleiter gelangten einige Kameraden auf das Dach, um dort die Dachziegel abzunehmen und nach etwaigen Glutnestern zu suchen. „Ein Problem war eine eingezogene Zwischendecke, die es schwierig machte, mögliche Glutnester ausfindig zu machen“, erklärte Feuerwehrsprecher Julian Frädermann.

Zu Beginn des Einsatzes befanden sich nach Angaben Frädermanns keinen Personen mehr im Haus. Verletzt wurde niemand.

Aktuell sind die Wehren mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst 64 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Von Jennifer Krebs / Mirko Haendel