Barsinghausen

Eine neue Gymnastikhalle samt Terrasse, wie sie am Deisterbad entstehen sollte, würde den Schwimmclub Barsinghausen (SCB) etwa 240.000 Euro kosten. Die Pläne liegen fertig in der Schublade. Doch nun hat der Schwimmclub von einem Neubau seines Vereinsheims am Deisterbad Abstand genommen. Wegen der finanziellen Unsicherheit in der Corona-Krise will der 350 Mitglieder große Verein vorerst auf dieses teuere Projekt verzichten.

In dem Gebäudeteil hinter der Terrasse der Cafeteria des Deisterbads will der SCB seinen neuen Kraft- und Gymnastikraum einrichten. Quelle: Jennifer Krebs

In Absprache mit den Stadtwerken gibt es bereits eine alternative räumliche Lösung im Deisterbad. Anstelle eines Neubaus sollen der Gebäudeteil hinter der Terrasse der Cafeteria, in dem sich zurzeit ein Büro und Abstellflächen befinden, in einen etwa 55 Quadratmeter großen Kraft- und Gymnastikraum umgebaut werden. Aus zwei Räumen wird damit einer. Sobald der Pachtvertrag unterschrieben sei, könne der Umbau beginnen. Das soll möglichst schon im September der Fall sein und mit viel Eigenleistung passieren.

Altes Clubheim soll Kita werden

Sein altes Vereinsheim am Nachtigallweg hat der Schwimmclub an die Stadt verkauft, die das Haus gerade zu einem Kindergarten umbauen lässt. Als es vor 60 Jahren errichtet wurde, lag es direkt am Barsinghäuser Freibad. Heute befindet sich dort der Penny-Markt.

Der Schwimmclub Barsinghausen kann wegen der Corona-Krise im Deisterbad nur mit Einschränkungen trainieren. Das Lehrschwimmbecken in der Adolf-Grimme-Schule ist nach wie vor ganz geschlossen. Quelle: Jennifer Krebs

„Die Kreditrisiken bereiten uns tatsächlich die größten Sorgen“, sagt SCB-Chef Thomas Struß. Schwimmkurse musste der Verein abbrechen. Das Training im Deisterbad findet nur mit Einschränkungen statt. Das Lehrschwimmbecken in der Adolf-Grimme-Schule ist nach wie vor ganz geschlossen. „Inzwischen werden einige unserer Mitglieder wegen dieser Situation ziemlich unruhig“, sagt Struß.

Trockenübungen für 70 Kinder

In der Adolf-Grimme-Schule trainiert der Schwimmclub normalerweise 70 Kinder. Momentan gibt es für sie nur Trockenübungen auf der Wiese. Abstand halten, lautet eine der wichtigsten Corona-Regeln. Das sei im Lehrschwimmbecken aber nur schwer umzusetzen. Dort geht der schmale Eingangsbereich direkt in die Umkleiden über.

Nach den Ferien geht es wieder ins Schulbecken

„Nach den Sommerferien soll es aber wieder ins Becken gehen“, kündigt Struß an. Sein Hygienekonzept will der Vorstand kommende Woche mit dem Gesundheitsamt besprechen. Liebend gerne hätte der Schwimmclub das Lehrschwimmbecken schon im August wieder genutzt, doch die Stadt lässt in den Ferien den Hauptfilter reinigen. Diese Wartung sei bereits lange geplant gewesen.

Von Jennifer Krebs