Der Barsinghäuser Motorenteilehersteller Bergmann Automotive hat eine neue Leitung. Vor wenigen Tagen hat Oliver Altmann das Amt des Geschäftsführers übernommen. Der neue Bergmann Automotive-Chef will insbesondere die Vertriebsanstrengungen bei dem Automobilzulieferer stärken. Er sieht trotz der aktuellen Branchenkrise in der Autoindustrie und bei den Zulieferunternehmen gute Chancen für die Zukunft. „Es gibt noch genügend Potenzial im Markt“, sagt er.

Barsinghäuser Unternehmen Bergmann Automotive ist stabil

Bergmann Automotive stellt in Barsinghausen Zylinderlaufbuchsen für Automotoren her und gehört in diesem Bereich nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Anbietern. Wie fast alle anderen Unternehmen der Zulieferindustrie hat aber auch der Barsinghäuser Motorenteilehersteller mit der aktuellen Krise aufgrund der Corona-Pandemie zu kämpfen. Die Folge: Die Produktionskapazitäten bei Bergmann sind längst nicht ausgelastet. In den vergangenen Monaten befanden sich viele Mitarbeiter immer wieder in Kurzarbeit. „Aber das Unternehmen steht weiterhin wirtschaftlich stabil da“, betont Altmann.

Im Lager von Bergmann Automotive werden die fertigen Zylinderlaufbuchsen auf Paletten gestapelt, ehe sie zu den Kunden verschickt werden. Quelle: Andreas Kannegießer

Der neue Mann an der Spitze ist optimistisch, dass Bergmann Automotive die Krise bewältigen wird und künftig wieder deutlich wächst. Er verweist auf die „hochmoderne und vollautomatisierte Produktion“ und den hervorragenden Ruf des Barsinghäuser Unternehmens als Voraussetzung dafür.

Neuer Chef von Bergmann Automotive hat Schreiner gelernt

Oliver Altmann arbeitet seit Anfang Juli bei Bergmann Automotive und hatte zunächst die Funktion des Vertriebsleiters inne, ehe er nun an die Spitze gerückt ist. Der 56-jährige Manager hat jahrzehntelange Erfahrung in der Automobil-Zulieferindustrie gesammelt. Vor allem im Bereich Antriebsstränge und Gussteile hatte er Führungsaufgaben bei verschiedenen Unternehmen inne, zuletzt als Geschäftsführer der französischen Vertriebsgesellschaft eines deutschen Konzerns. Der gebürtige Stuttgarter hat ursprünglich Schreiner gelernt. „Das hilft mir“, sagt er.

Später hat Altmann ein Maschinenbaustudium absolviert und sich zusätzlich zum Master of Business Administration (MBA) qualifiziert. Der Diplomingenieur ist voll des Lobes über das Unternehmen, dessen Führung er nun übernommen hat. „Die Reputation von Bergmann Automotive ist bemerkenswert“, sagt er. „Wenn ich zu Kunden komme, loben alle die gute Zusammenarbeit.“

Viel Lob für motivierte Belegschaft bei Bergmann Automotive

Ein wesentlicher Faktor für den guten Ruf und die Erfolge der vergangenen zwei Jahrzehnte ist nach Altmanns Worten die hoch motivierte Belegschaft. Die mehr als 200 Mitarbeiter seien flexibel und bereit, schnell zu reagieren. „Sie stehen für dieses Haus, das schätze ich sehr“, sagt Altmann.

Die Mitarbeiter der Firma Bergmann Automotive hantieren in der Gießerei bei der Laufbuchsenfertigung mit flüssigem Eisen. Quelle: Andreas Kannegießer (Archiv)

In der Zukunft will der neue Geschäftsführer sich auch weiterhin vor allem auf den Vertriebsbereich konzentrieren. „Ich bleibe Ansprechpartner für unsere Kunden im Bereich Vertrieb“, sagt er. Im Mittelpunkt stehe die Stärkung des Kerngeschäfts von Bergmann Automotive mit den Zylinderlaufbuchsen. Altmann möchte mehr Umsatz bei Neukunden, aber auch mit den vorhandenen Kunden erzielen. „Ziel muss es sein, mit den Kunden in ständigem Austausch zu stehen, um frühzeitig auf alle Veränderungen reagieren zu können“, betont der Geschäftsführer.

Von Andreas Kannegießer