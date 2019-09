Groß Munzel

Zwei Kaninchen, ein braunes und ein schwarz-weißes, sind am Freitag zwischen 17 und 19 Uhr aus einem Garten in der Straße Westerhagen in Groß Munzel gestohlen worden. Das Gehege der Tiere war eingezäunt und überdacht. Vermutlich gelangte der Täter über angrenzende Gärten auf das Grundstück.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Barsinghäuser Polizei unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Jennifer Krebs