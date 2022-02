Barsinghausen

Die Unfall-Tragödie von Barsinghausen: Am Sonnabendmorgen kommen traurige Nachrichten aus dem Krankenhaus. Auch das zweite Kind, das bei dem Frontalzusammenstoß lebensbedrohlich verletzt wurde, ist tot. Es handelt sich um einen sechsjährigen Jungen. Am Freitag war bereits sein zweijähriger Bruder am Unglücksort gestorben. Unterdessen gibt es einen ungeheuerlichen Verdacht, wie es zu dem folgenschweren Frontalzusammenstoß einer Audifahrerin mit dem Nissan der Eltern der Kinder gekommen ist: Die Frau soll sich ein verbotenes Rennen mit dem Fahrer eines Cupra Formentor geliefert haben.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr auf der Straße Kirchdorfer Rehr. Dort war die 39-jährige Audifahrerin in Richtung Egestorf unterwegs. In einer lang gezogenen Kurve überholte sie den Cupra Formentor – dessen Fahrer (39) soll plötzlich seinen Wagen beschleunigt haben. Nach Angaben von Polizeisprecherin Natalia Shapovalova fuhren beide Autos „über einen längeren Zeitraum nebeneinander“.

Im Gegenverkehr stieß der Audi zunächst gegen den Mercedes eines 50-Jährigen. Anschließend krachte der Wagen der 39-Jährigen frontal gegen den Nissan Qashqai der Familie. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug von der Straße katapultiert und überschlug sich. Der Familienwagen blieb etwa 20 Meter von der Straße entfernt auf einer angrenzenden Pferdekoppel auf dem Dach liegen. Im weiteren Verlauf des Unfalls rammte die Audifahrerin noch den Ford Kuga eines 74-Jährigen. Der Wagen hatte sich direkt hinter dem Auto der Familie befunden.

Familie wird im Autowrack eingeklemmt

Vater (37), Mutter (29) und die beiden Kinder wurden im Nissan eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wrack befreien. Zahlreiche Rettungs- und Notarztwagen sowie die Hubschrauber Christoph Niedersachsen und Christoph 4 wurden zur Unfallstelle geschickt.

Die beiden Kinder mussten am Unglücksort wiederbelebt werden. Für den Zweijährigen kam jede Hilfe zu spät: Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Sein Bruder wurde in eine Klinik eingeliefert – er schwebte in akuter Lebensgefahr. In der Nacht zu Sonnabend starb auch der Sechsjährige.

Mutter und Vater schwer verletzt

Die Eltern erlitten schwere Verletzungen. Ebenso die Audifahrerin und der 50-jährige Mercedesfahrer, mit dem sie als erstes zusammengestoßen war. Unverletzt blieben der 74-Jährige im Ford Kuga und auch der Fahrer des Cupra Formentor.

Sowohl gegen den 39-Jährigen als auch gegen die Audifahrerin laufen inzwischen strafrechtliche Ermittlungen. Die Polizei hat Verfahren wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen, fahrlässiger Körperverletzung und wegen eines verbotenen Straßenrennens eingeleitet.

Die Aufnahme des Unfalls dauerte bis in die späte Nacht. Die Straße war rund zehn Stunden voll gesperrt. Die Polizei gab die Strecke gegen 2.40 Uhr wieder frei. Alle Beteiligten des Unfalls wurden psychologisch betreut. Mehrere Notfallseelsorger von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort.

Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Sie sollen sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511/1091888 melden.

