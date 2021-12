Barsinghausen

Noch ist der Polizei nicht klar, warum es am Sonntag gegen 1.10 Uhr im Bereich des Deisterplatzes in Barsinghausen zu gleich zwei Körperverletzungen gekommen ist. Vorangegangen waren nach Erkenntnissen der Beamten verbale Streitigkeiten zwischen mehreren Erwachsenen in deren Verlauf ein 42-Jähriger aus Hannover und ein 32-jähriger Mann aus Barsinghausen verletzt wurden. Als Täter konnten zwei Barsinghäuser im Alter von 31 und 37 Jahren ermittelt werden.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Bezüglich des Hintergrundes der Taten dauern die Ermittlungen noch an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 melden.

Von Uwe Kranz