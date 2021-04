Barsinghausen/Hohenbostel

Die Pastorinnen Elke Pankratz-Lehnhoff aus der Kirchengemeinde Bördedörfer und Kristin Köhler aus der Barsinghäuser Petrus-Kirchengemeinde bieten ab Mai zum ersten Mal einen digitalen Glaubenskurs im Online-Format an. Unter dem Motto „LebensZeichen“ richtet sich der Kurs insbesondere an Menschen, die sich ganz neu mit dem christlichen Glauben befassen wollen. Zum Abschluss der digitalen Reihe mit zunächst acht Treffen besteht für Interessenten sogar die Möglichkeit, sich taufen zu lassen.

Über Sehnsüchte reden

Gerade in den Corona-Krisenzeiten stellen viele Menschen die Sinnfrage und fühlen sich von Zweifeln verunsichert: Solche Erfahrungen sammeln die beiden Pastorinnen in ihrer täglichen Arbeit. Der digitale Glaubenskurs soll Wege aufzeigen, miteinander ins Gespräch zu kommen – über Unsicherheiten, Zweifel und Sehnsüchte.

„Es gibt keine Tabubereiche, niemand muss Scheu vor Fragen haben“, sagt Kristin Köhler und betont: „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wir wollen hauptsächlich Leute ansprechen, die im Glauben nicht gefestigt sind.“

Treffen per Zoom

Teilnehmer des Online-Kurses treffen sich virtuell mithilfe des Zoom-Programms. Interessenten benötigen einen Computer mit Internetzugang und erhalten per E-Mail einen Link mit den Zugangsdaten. „Dieses digitale Format bietet ganz spezielle Möglichkeiten und kann dazu beitragen, Hemmschwellen zu senken. So können wir eventuell ein neues Publikum erreichen“, sagt Elke Pankratz-Lehnhoff. Die Kirchengemeinden sammeln nach Angaben der Pastorinnen jedenfalls gute Erfahrungen mit den Zoom-Gottesdiensten im Lockdown.

Der Glaubenskurs „LebensZeichen“ beginnt am Mittwoch, 5. Mai, mit einen Informations- und Kennenlernabend. Die Themen der weiteren sieben Treffen bis zum Abschluss am 15. Oktober lauten zum Beispiel „Was ist für mich Lebenssinn?“, „Meine, deine Gottesbilder“ sowie „Die eigene Spiritualität finden“. Alle Treffen beginnen jeweils um 19 Uhr.

Interessenten können sich anmelden bei Kristin Köhler unter Telefon (05105) 62178 und per E-Mail an kristin.koehler@evlka.de sowie bei Elke Pankratz-Lehnhoff unter (05105) 63808 und per E-Mail an elke.pankratz-lehnhoff@evlka.de.

Von Frank Hermann