Sogenannte Rausputz-Aktionen, bei denen sich Freiwillige in den Ortschaften zusammenschließen und gemeinsam Müll sammeln, gibt es zum Frühlingsbeginn oft. Aber auch Einzelpersonen engagieren sich für die Umwelt – so etwa die Schülerinnen Sieke Klöber und Lucy Winckler, die am Bullerbach viel Verpackungsmüll entdeckt haben.

„Wir waren neulich schon mal hier und haben festgestellt, dass hier viel zu viel Müll rumliegt. Deswegen haben wir uns einfach noch mal Zeit genommen“, sagt Sieke. Die 14-Jährige und die gleichaltrige Lucy sind Schülerinnen der Freien Waldorfschule in Sorsum. An diesem schulfreien Vormittag haben sie ihrer Fahrräder am Gelände des Vereins für Deutsche Schäferhunde abgestellt, um von dort aus entlang des benachbarten Bullerbachs gen Norden zu gehen und Unrat aufzulesen.

Verpackungsmaterial liegt am Bach

„Es ist einfach nur traurig, was die Menschen alles so wegwerfen und welche Art von Müll wir hier finden“, sagt Lucy und nennt das viele Verpackungsmaterial, die zahlreichen Masken und sogar Kassenbons als Beispiele. Scheinbar hat jemand seine eigene Buchhaltung einfach am Bullerbach entsorgt. Das Gebiet, das die Schülerinnen rund zwei Stunden lang durchforsten, befindet sich in Sichtweite der Calenberger Straße, an der sich viele Firmen angesiedelt hat. „Man merkt, dass dort ein Gewerbegebiet ist. Wir haben viel Pappe, Styropor und Planen gefunden. Scheinbar weht viel hier zum Bullerbach rüber“, sagt Sieke Klöber.

Prall gefüllt: Einige der Sacke, die die Schülerinnen mit Müll gefüllt haben. Quelle: Stephan Hartung

Nabu holt Säcke ab

Die beiden Mädchen aus Barsinghausen hatten sich im Vorfeld mit der Barsinghäuser Ortsgruppe des Naturschutzbundes abgestimmt. Sieke stopft wieder Müll in einen Sack. „Wir haben schon fünf Stück gefüllt, acht haben wir dabei. Die werden am Ende auch alle voll sein.“ Die Nabu-Ortsgruppe werde die prall gefüllten Säcke in Kürze abholen, sagt die 14-Jährige.

Viel Platz in einem der Müllsäcke wird gleich eine Plane einnehmen, die über dem Bullerbach zwischen zwei Bäumen festhängt. Die beiden Mädchen tasten sich über Steine ins Wasser vor und entfernen die Plane. Eine Fortsetzung der Aktion ist nicht ausgeschlossen. „Vielleicht wiederholen wir das demnächst“, sagt Lucy Winckler.