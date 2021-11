Barsinghausen

Vorsicht vor Taschendieben in Barsinghausens Supermärkten: Wie die Polizei mitteilt, wurden am Donnerstag, 4. November, gleich zwei Senioren Opfer von Diebstählen während des Einkaufs. Zunächst wurde einem 78-jährigen Mann aus Barsinghausen während des Einkaufs im Aldi-Markt an der Straße Am Reihekamp sein Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Tat geschah, als der Senior im Bereich der Frischetheke Waren aus der Auslage entnehmen wollte und von einem bislang Unbekannten bedrängt wurde.

Das Portemonnaie wurde am Nachmittag desselben Tages im Mülleimer eines Geschäftes an der Bunsenstraße gefunden. Es fehlte ein laut Polizei „eher geringerer Bargeldbetrag“. Sämtliche weiteren Personalpapiere seien noch vorhanden gewesen.

Ebenfalls am Donnerstag, in der Zeit von 12 bis 12.30 Uhr wurde dann eine 76 Jahre alte Frau Opfer eines Diebstahls, als sie gerade im Lidl-Markt an der Steinklippenstraße einkaufte. Der Barsinghäuserin wurde aus ihrer im Einkaufswagen abgelegten Handtasche das Portemonnaie entwendet. Laut Polizei erinnert sich die Frau, dass ein Mann sie bat, ihm beim Herausnehmen von Ware aus einem Regal behilflich zu sein. Diesen Moment dürfte eine zweite Person zum Diebstahl genutzt haben, vermutet die Polizei.

Auch im zweiten Fall wurde lediglich ein kleiner Geldbetrag erbeutet. Das Portemonnaie, das bisher nicht aufgefunden wurde, enthielt jedoch diverse persönliche Papiere, deren Wiederbeschaffung sicherlich einen erheblichen Aufwand bedeutet.

Von Mirko Haendel