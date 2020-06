Barsinghausen

Eine besondere Flaschenpost aus den Zeiten der Corona-Krise: Zwei leere Jägermeisterflaschen, eingemauert im massiven Pfeiler eines Gartentores, werden zu originellen Zeitkapseln mit Schilderungen aus dem Virus-Shutdown 2020. Claas Söffker aus dem Fliederweg hat diese Idee mit seinen beiden Kindern Anna (17) und Fiete (14) realisiert. „Damit spätere Generationen in der Zukunft wissen, wie es für uns in der Corona-Krise war“, sagt Fiete.

Kinder berichten von Schulschließungen

Auf Zetteln haben Fiete und Anna notiert, wie sie die Zeit mit den Einschränkungen und Kontaktverboten seit Mitte März empfinden. Die beiden Jugendlichen berichten in der Flaschenpost von Schulschließungen, von vielen Stunden zu Hause und dem Verzicht auf Treffen mit Freunden – aber auch von Begegnungen auf Abstand mit freundlichen Nachbarn und von der Zuversicht, dass die Krise bald wieder einen normaleren Alltag zulässt.

„Es ist schon schwierig, wegen der Einschränkungen weniger mit anderen Menschen zu tun zu haben. Aber die Gespräche mit unseren netten Nachbarn sind immer ein echter Lichtblick. Auch das habe ich aufgeschrieben“, erläutert Anna.

Krise stärkt auch den Zusammenhalt

Diese ganz persönliche Sicht auf die Corona-Krise und ihre Begleiterscheinungen solle auch ein Beitrag zur eigenen Erinnerung an diese besondere Situation sein, sagt Claas Söffker. Denn die Krise habe in vielen Bereiche auch zu einem stärkeren Zusammenhalt der Menschen beigetragen. So sei die Idee zu den Corona-Zeitkapseln entstanden.

Eingemauerte Flaschenpost: In den Jägermeisterflaschen stecken die Zettel mit Schilderungen aus der Corona-Krise 2020. Quelle: Frank Hermann

Schon seit Langem habe im Mauerwerk des Torpfeilers ein Loch geklafft. Dort wollte Söffker eigentlich eine Lampe einsetzen – aber dazu ist es nie gekommen. „Dann habe ich einfach die beiden Flaschen mit den Zetteln meiner Kinder dort eingemauert“, berichtet der Barsinghäuser. Eine Seitenansicht der Flaschen leuchtet grün aus dem Pfeiler heraus.

„Papa hat coole Ideen“

Anna und Fiete beteiligten sich nach eigenen Angaben gern an dieser Aktion. „Papa hat oft solche lustigen und coolen Ideen. Wenn ich mich später an die Corona-Zeit zurück erinnere, denn werde ich immer auch an die Flaschen denken“, betont Fiete.

Für die nächsten Tage und Wochen wünscht sich Anna, wieder regelmäßiger ihre Freundinnen und Freunde treffen zu können. Außerdem sehnt sie sich ebenso wie ihr Bruder nach dem Kinder- und Jugendcircus Barsinghausen (Kijuciba). Die Geschwister gehören zu den jungen Kijuciba-Artisten und mussten im März kurzfristig die Absage für die Galavorstellung hinnehmen. „Das war schon richtig traurig“, sagt die 17-Jährige.

Von Frank Hermann