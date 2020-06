Barsinghausen

An der KGS-Goetheschule und an der Adolf-Grimme-Schule am Langenäcker in Barsinghausen sind zwei Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das haben Landesschulbehörde und Region Hannover bestätigt. Neun Kinder der Grundschule befänden sich in häuslicher Quarantäne, sagte Regionssprecherin Sonja Wendt.

An der KGS sind es zehn Schüler, die vorerst nicht zur Schule kommen sollen, weil sie zur betroffenen Teilklasse gehören. Für alle anderen Klassen läuft der Unterricht wie geplant ab, die Schule wird nicht geschlossen.

Anzeige

Eltern sind verunsichert

„Alle anderen Lerngruppen A/B aller Jahrgänge sowie die unterrichtenden Lehrkräfte sind laut Gesundheitsamt der Region Hannover von keinen weiteren Maßnahmen betroffen“, schreibt KGS-Leiter René Ehrhardt auf der Homepage der Schule. Vorbildlich, finden verunsicherte Eltern der Adolf-Grimme-Schule. Sie sind bisher noch nicht offiziell von ihrer Grundschulleitung über den Fall in der zweiten Klasse in Kenntnis gesetzt worden und hätten sich eine ähnlich offensive Informationspolitik wie von der KGS gewünscht.

Weitere HAZ+ Artikel

Grundsätzlich, so die Sprecherin der Region, entscheidet das Gesundheitsamt auf Grundlage des medizinischen Einzelfalls und der örtlichen Gegebenheiten, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Alle Schulen hätten umfassende Hygienekonzepte und Abstandsregelungen entwickelt. Wenn das begründete Risiko – zum Beispiel bei jüngeren Kindern in der Grundschule – bestünde, dass Abstandsregeln nicht eingehalten worden sind, würden die direkten Mitschüler als enge Kontakte der infizierten Person eingestuft und ebenfalls vorsorglich unter Quarantäne gestellt.

Geschwister hatten Corona-Symptome gezeigt

In älteren Jahrgangsstufen wie an der KGS sei das nicht notwendig, solange die Abstandsregeln eingehalten wurden. Im vorliegenden Fall habe das Gesundheitsamt dennoch allen zehn Mitschülern der Teilklasse aus dem neunten Jahrgang dazu geraten, sich vorsorglich testen zu lassen und bis zum Ergebnis zu Hause zu bleiben. Einige von ihnen seien ohnehin als enge Kontakte eingestuft und ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden.

„Sofern in den Schulen die von der Landesschulbehörde vorgesehenen Hygienemaßnahmen konsequent umgesetzt werden, sollten Schließungen von ganzen Schulen beim Auftreten einzelner Fälle nicht notwendig werden“, sagt Regionssprecherin Wendt. Dass die Schüler der KGS und der Adolf-Grimme-Schule mit dem Coronavirus infiziert sind, ist herausgekommen, weil die beiden Geschwisterkinder entsprechende Symptome hatten, sodass ein Abstrich veranlasst wurde. Auch die Familien der betroffenen Kinder stehen unter Quarantäne.

Reihentestung im Kursana negativ

Kontakt zu irgendwelchen Sportvereinen hatten die zwei erkrankten Kinder nach Auskunft der Regionssprecherin nicht. Es gebe auch keinen Zusammenhang zum Pflegeheim Kursana, wo ein Bewohner am Coronavirus erkrankt ist. Dort ist es bei dem einen bestätigten Fall geblieben. Alle Ergebnisse der Reihentestung, die das Gesundheitsamt in der vergangenen Woche veranlasst hatte, seien negativ gewesen, teilte die Sprecherin der Region mit.

Seit dem ersten nachgewiesenen Auftreten des Virus in Barsinghausen hat die Region Hannover 41 Fälle registriert. 36 Betroffene gelten als genesen.

Von Jennifer Krebs