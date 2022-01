Barsinghausen

In den vergangenen Tagen haben zwei weitere Testzentren in Barsinghausen ihren Betrieb aufgenommen. Die beiden neuen Einrichtungen befinden sich auf den jeweiligen Parkplätzen der Einkaufsmärkte Kaufland und Obi. Getestet wird während der Öffnungszeiten. Auf dem Kaufland-Areal, Ladestraße 1, kann man sich somit montags bis sonnabends in der Zeit von 6 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr testen lassen. Die Teststation beim Obi-Markt, Steinklippenstraße 5, ist montags bis freitags in der Zeit von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet, sonnabends schließt sie bereits eine Stunde früher.

Die gute Nachricht für ältere Menschen ohne Internetzugang: Für die Testung ist eine Terminbuchung nicht zwingend erforderlich, Testwillige können einfach vorbeikommen. Allerdings kann sich wer möchte auf direkt-schnelltest.de auch einen konkreten Termin reservieren. 

Außerdem stehen den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin die Angebote in den Testzentren des Arbeiter-Samariter-Bunds im Zechensaal sowie der Glück-Auf-Apotheke im Ärztehaus am Thie und der Rosenapotheke an der Hans-Böckler-Straße zur Verfügung.

Von Sarah Istrefaj