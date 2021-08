Egestorf

Rund zehn Jahre ist es her, dass der NP-Markt an der Wennigser Straße sich nicht mehr rentierte und schließen musste. Die Konkurrenz anderer Supermärkte war zu groß. Nun geht es mit dem Grundstück voran. Das alte Gebäude ist komplett abgerissen worden. Damit ist Platz für ein neues Bauvorhaben. Vor dem Grundstück steht bereits seit Wochen ein Schild, das darüber aufklärt. Die Firma HZ Hausbaugesellschaft mbH aus Seelze plant den Bau von zwei Mehrfamilienhäusern. Mit dem Baustart könnte es schon bald losgehen.

„Wir warten derzeit auf die Baugenehmigung“, sagt Holger Zimdars, Geschäftsführer der HZ Firmengruppe. Man plane mit dem Baubeginn aber bereits für Anfang September. Dann sollen auf dem Grundstück in zwei hintereinanderliegenden Mehrfamilienhäusern insgesamt zwölf Wohnungen entstehen – sechs zum Verkauf und sechs zur Vermietung. Die Mietwohnungen entstünden im vorderen Gebäude, so Zimdars, diese baue sein Unternehmen für einen privaten Investor.

Wohnungen haben 80 bis 101 Quadratmeter

In das hintere Haus investiert die HZ Hausbaugesellschaft selbst. Geplant sind sechs Eigentumswohnungen mit Einheiten zwischen 80 und 101 Quadratmetern. Allerdings: Es ist nur noch eine Erdgeschosswohnung verfügbar. „Der Rest ist bereits verkauft, und das ganz ohne Werbung“, sagt Zimdars. Allein über das Schild vor dem Grundstück seien die Käufer aufmerksam geworden. „Innerhalb von sechs Wochen sind die Wohnungen weggegangen.“

Die zwei baugleichen Mehrfamilienhäuser sollen im KfW-55-EE-Standard errichtet werden. Für die oberen Wohnungen sind Balkone vorgesehen, die Erdgeschosseinheiten verfügen über einen Zugang zum eigenen Garten. Durch den Einbau von Fahrstühlen sollen beide Häuser barrierefrei gestaltet werden. Zwischen den Gebäuden sind zudem insgesamt 18 Stellplätze geplant. „Das ist ein Schlüssel von 1,5 Plätzen pro Wohnung“, sagt der Geschäftsführer. Die Zuwegung soll links am vorderen Bau vorbeiführen.

Neue Mieter können Wünsche äußern

Die Firma HZ Haubaugesellschaft übernimmt neben der Vermarktung der Eigentumswohnungen auch die der Mieteinheiten. Letztere soll beginnen, sobald der Rohbau steht. Das habe unter anderem den Hintergrund, dass bei Langzeitmietverträgen auch Sonderwünsche der neuen Mieter mit einfließen können, sagt Zimdars, zum Beispiel wenn es um die Auswahl der Fliesen gehe.

Für die Fertigstellung beider Mehrfamilienhäuser rechnet das Unternehmen mit dem vierten Quartal 2022. Dann wird es genau zehn Jahre her sein, seit die zuständige Edeka-Regionalgesellschaft Minden-Hannover den NP-Markt an der Wennigser Straße aufgegeben hat. Damals hatte Aldi seinen neuen Markt am Egestorfer Kreisel eröffnet und für einen weiteren Rückgang der schon zuvor nicht mehr allzu hohen Umsätze gesorgt. Dies hatte dem Discounter den letzten Rest gegeben, nachdem bereits 2003 eine Schließung im Raum gestanden hatte. Nun kann sich Egestorf stattdessen über neuen Wohnraum freuen.

