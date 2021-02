Barsinghausen

Der Stadt Barsinghausen steht finanziell eine dramatische Wende bevor: Nach etlichen Jahren mit jeweils hohen Haushaltsüberschüssen schlägt der Einbruch der Einnahmen im Zuge der Corona-Pandemie nun voll durch. Der Entwurf des zweiten Nachtragshaushaltsplans für das Jahr 2021 weist nun ein Defizit von rund 3,8 Millionen Euro aus.

Tatsächlich dürfte sich der sogenannte Fehlbetrag bei der Verabschiedung des Haushalts am 11. März sogar noch auf rund 5 Millionen Euro erhöhen, weil etliche von der Politik in diesen Tagen beratene Projekte noch gar nicht im Etatentwurf verankert sind. Dazu gehören etwa der dritte Corona-Hilfsfonds für Vereine, erhöhte Zuschusszahlungen an die Volkshochschule, Dachsanierungsarbeiten an der Goetheschule und die Klimatisierung des Bürgerbüros im Rathaus II.

Corona-Pandemie belastet Etat mit 4,8 Millionen Euro

Noch vor wenigen Monaten war das städtische Amt für Finanzen von einem nur kleinen Defizit von knapp 414.000 Euro für 2021 ausgegangen. Tatsächlich stellt sich die Situation aber „wesentlich dramatischer“ dar, wie die Verwaltung mitteilt. Sie beziffert in dem Nachtragsetat die direkten Belastungen als Folge der Corona-Pandemie und ihre unmittelbaren Auswirkungen auf fast 4,78 Millionen Euro. „Natürlich ist es unter Haushaltsgesichtspunkten kein schöner Start in das Amt“, betont der neue Bürgermeister Henning Schünhof (SPD).

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stabsleiter Stefan Müller verweist angesichts der Situation auf die Bedeutung der Rücklagen, die die Stadt in den vergangenen Jahren bilden konnte. Diese seien nun umso wichtiger, da auch für die kommenden Jahre keine grundlegende Verbesserung der Haushaltslage zu erwarten sei, betont Müller.

Gewerbesteuer: Einnahme bricht ein

Die Stadt rechnet mit einem Rückgang ihrer Einnahmen in diesem Jahr – den sogenannten ordentlichen Erträgen – von rund 73,4 auf etwa 69,5 Millionen Euro. Dazu gehören unter anderem die unterschiedlichen Steuereinnahmen. Allein bei der Gewerbesteuer erwartet das Amt für Finanzen ein Minus von rund 2,4 Millionen Euro im Vergleich zu den ursprünglichen Planzahlen für 2021. Mittlerweile rechnen Stefan Zeidler, der Leiter des Amtes für Finanzen, und sein Team nur noch mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 8,35 Millionen Euro – auch deshalb, weil das Land Niedersachsen seine 2020 großzügig gewährten Ausgleichszahlungen in diesem Jahr „allem Anschein nach nicht wieder leisten wird“, wie Zeidler sagt.

Die Zeiten sprudelnder Einnahmen sind für die Stadt vorbei. Als Folge der Corona-Pandemie droht in diesem Jahr erstmals wieder ein gewaltiges Haushaltsdefizit. Quelle: Jens Büttner/dpa

Ähnlich dramatisch fällt wohl der Rückgang bei der Vergnügungssteuer aus: Die Erträge aus dieser Abgabe werden sich nach den Berechnungen des Amtes für Finanzen von 1,2 Millionen Euro auf knapp 600.000 Euro halbieren. Allerdings ist das nicht allein auf die Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Ein weiterer Grund ist laut Verwaltung die Änderung des Glücksspielstaatsvertrags. Nach dem neuen Vertrag müssen auch in Barsinghausen offenbar mehrere Spielhallen geschlossen werden. Aufgrund dessen sei für die kommenden Jahre auch keine grundlegende Verbesserung bei diesen Erträgen zu erwarten, betont die Verwaltung.

Regionsumlage sinkt in diesem Jahr

Deutlich sinken wird offenbar der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den die Stadt Barsinghausen überwiesen bekommt. Statt ursprünglich erwarteter 17,95 Millionen Euro hat die Verwaltung im aktuellen Plan nur noch 16,45 Millionen Euro eingeplant. Auch die sogenannten Schlüsselzuweisungen fallen mit 12,97 Millionen Euro offenbar um eine halbe Million Euro niedriger aus als bisher erwartet.

Lesen Sie auch Barsinghausen: Rücklagen können die Stadt durch die Krise bringen

Um 150.000 Euro höher als bislang erwartet fällt wohl nur die Einnahme aus der Grundsteuer aus. Die reicht aber längst nicht aus, um die anderen Einbrüche auch nur ansatzweise zu kompensieren. Auch die erwartete Entlastung bei der zu zahlenden Regionsumlage reicht nach den Berechnungen von Zeidler und seinem Team nicht aus, um die Lage zu entspannen. Barsinghausen muss laut Planentwurf 16,05 Millionen Euro an die Region überweisen – 1,55 Millionen Euro weniger als ursprünglich angenommen.

Erstmals seit vielen Jahren werden in Barsinghausen 2021 die Einnahmen der Stadt nicht einmal die laufenden Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb decken können. Laut Plan fehlen fast 225.000 Euro. Der Bürgermeister wertet das als „ein deutliches Warnsignal für die zukünftige Haushaltslage“.

Von Andreas Kannegießer