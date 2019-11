Barsinghausen hat 23 neue Jugendgruppenleiter

Barsinghausen

Karina Karwath und Björn Wende von der städtischen Jugendpflege freuen sich. „Wir haben es geschafft und sind sehr zufrieden“, sagen beide. Nachdem die Juleica-Ausbildung der Jugendpflege der Stadt Barsinghausen in den vergangenen Jahren eher mäßig besucht war, war der diesjährige Lehrgang der Jugendgruppenleiter wieder sehr gut besucht – Dank einiger Neuerungen.

13 Jungen und zehn Mädchen haben sich ausbilden lassen und dafür auch in den Herbstferien viel gearbeitet – bei einem Lehrgang im Selbstversorgerhaus bei Bensersiel an der Nordseeküste. An fünf Tagen haben die Jugendlichen 50 Unterrichtseinheiten abgeleistet, ihr pädagogisches Handeln in zahlreichen praktischen Rollenspielen erprobt und sich die wichtigsten pädagogischen und rechtlichen Grundlagen für die Leitung von Kinder- und Jugendgruppen erarbeitet.

Und die Mischung aus Lernen und Spaß – es gab zahlreiche Ausflüge an den Deich – kam bei den Teilnehmern an. Am Ende der Fahrt sollten sie ihre Stimmung und den Erfolg der Ausbildung anhand von drei Stimmungskarten in den Farben rot, gelb und grün bewerten. „Alle 23 Jugendliche waren sehr zufrieden, bewerteten die Woche mit der grünen Stimmungskarte, die die größte Zufriedenheit signalisierte, und bedauerten das Ende dieser tollen Zeit“, sagt Björn Wende. „Grund für uns, dieses positive Konzept fortzusetzen und auch 2020 wieder eine Ausbildung in den Herbstferien an der Nordsee anzubieten“, ergänzt Karina Karwath.

Veränderungen kommen an

Den Weg zur erfolgreichen Veränderung dieses außerschulischen Jugendbildungsangebotes der Stadt hatte der Rat der Stadt Barsinghausen mit einem Beschluss im Jahr 2018 gelegt, durch den die Teilnahmegebühren für die Ausbildung von 70 Euro auf 35 Euro halbiert wurde. Damit wurde die Barsinghausen günstigster Anbieter in der Region.

Zudem veränderte die Jugendpflege die Struktur der Ausbildung. So wurde im vergangenen Jahr in einem Kurssystem über fünf Abende und zwei Wochenenden ausgebildet. Den Jugendlichen habe jedoch insbesondere an den Abendterminen die Motivation für das weitere Lernen gefehlt, vor allem nach einem langen und anstrengenden Schultag, erläutert die Jugendpflege. Die sieben zusammenhängenden Tage an der Nordsee hätten jedoch offensichtlich ganz den Bedürfnissen der jungen Menschen entsprochen, was sich auch aus den Anmeldezahlen ableiten lasse.

„Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr mit unserem Angebot so viele interessierte junge Menschen gewinnen konnten und hoffen diese für eine ehrenamtliche Tätigkeit in der kommunalen Jugendarbeit der Stadt Barsinghausen und unseren örtlichen Vereinen motiviert zu haben“, sagen Karina Karwath und Björn Wende abschließend.

Von Lisa Malecha