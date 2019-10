Barsinghausen hat zehn neue Grüne Hausnummern

Barsinghausen

In der Deisterstadt stehen viele energieeffiziente Wohnhäuser: Von den 39 Grünen Hausnummern, die in diesem Jahr in der Region Hannover vergeben wurden, sind allein zehn nach Barsinghausen gegangen. In der Üstra-Remise in Hannover wurden nun die Preise überreicht.

Es geht um Energieeffizienz

Wer sein Haus besonders modern gebaut oder saniert hat, kann sich um eine Auszeichnung bemühen – dabei geht es aber nicht um einen architektonischen Stil, sondern um Energieeffizienz. Die Region Hannover vergibt in Zusammenarbeit mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen die Auszeichnung Grüne Hausnummer seit 2015.

In Barsinghausen durfte sich Nils Weber über gleich zwei Grüne Hausnummern für seine beiden Mehrfamilienhäuser an der Siegfried-Lehmann-Straße freuen. Vier gingen an Torsten Schneider für Gebäude an der Erfurter Straße, am Kreuzkamp und an der Heinrich-Benne-Straße. Ebenfalls vier Grüne Hausnummern gingen an die Stadtsparkasse Barsinghausen für die Gebäude an der Kaltenbornstraße und der Bornstraße.

Alle Bauherren betonten ihre bewusste Entscheidung für eine energieeffiziente Bauweise als Ausdruck der Verantwortung für Umwelt und nachfolgende Generationen.

Von Lisa Malecha