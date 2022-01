Barsinghausen

Das Bündnis „Barsinghausen ist bunt“ will den Gegnern der Corona-Maßnahmen, den sogenannten „Spaziergängern“, nicht länger die Straße überlassen und ruft zu einer Gegenkundgebung auf. Los geht es am Montag, 24. Januar, um 18.30 Uhr auf dem Mont-Saint-Aignan-Platz vor der Klosterkirche. Unter dem Motto „Wir sind die Mehrheit – Barsinghausen solidarisch mit Betroffenen, Gesundheitspersonal, Wissenschaft und Politik“ soll mit der Aktion ein Zeichen der Gemeinschaft gesetzt werden. Bürgermeister Henning Schünhof (SPD) ist als Redner angefragt.

Bündnis will Zeichen der Solidarität setzen

„Die Mehrheit der Barsinghäuserinnen und Barsinghäuser hilft nach Kräften, der Pandemie Herr zu werden und so viele Opfer wie möglich zu vermeiden“, betont Sybille Busse für das Bündnis. Demokratische Kritik an den Corona-Maßnahmen sei durchaus sinnvoll – so könnten die staatlich gewählten Lösungen ständig verbessert werden. „Verschwörungserzählungen und faktenlose Pauschalablehnung aber helfen nicht weiter“, stellt Busse klar.

Das Bündnis „Barsinghausen ist bunt“ ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Vielfalt und Toleranz in Barsinghausen einsetzt. Zu den Mitgliedern gehören Kirchen, Parteien und Vereine. Aktuell besteht das Bündnis aus zwölf Organisationen und 60 engagierten Einzelmitgliedern.

„Die Stimmung kippt“

Von den „Omas gegen Rechts“ gab es bereits mehrere Gegenveranstaltungen gegen die Corona-„Spaziergänger“, die sich seit einiger Zeit auch in Barsinghausen immer am Montagabend treffen. Die meisten „Spaziergänger“ verhalten sich nach Ansicht des Barsinghäuser Bündnisses friedlich und wollten nicht als Verschwörungstheoretiker gelten. Doch es liefen bei den Demos eben nicht nur Einheimische mit, und es mischten sich immer wieder auch Menschen mit rechter Gesinnung unter die Protestierenden. Vergangene Woche etwa war es bei der Montagsdemonstration zu Beleidigungen und einem Angriff auf Polizeibeamte gekommen. „Die Stimmung kippt“, sagt Bündnis-Sprecherin Busse. Nun sei es Zeit, „dass auch wir Position beziehen“.

Die Kundgebung am 24. Januar ist offiziell angemeldet. Weitere Vereine und Organisationen, die sich dem Aufruf anschließen möchten, können sich auf der Internetseite barsinghausen-ist-bunt.de über das Kontaktformular melden.

Von Jennifer Krebs