Barsinghausen schickt Sattelzug für die Ukraine

Barsinghausen

Barsinghausen hilft den Menschen in der Ukraine und speziell in der Partnerstadt Kovel. Mitarbeiter der Barsinghäuser Beschäftigungs-Initiative (BBI) haben am Montag den ersten Sattelzug mit Hilfsgütern aus der Deisterstadt beladen, am Abend sollte der Transport in Richtung polnisch-ukrainische Grenze starten. Außerdem erreichten 44 Kinder aus Kovel am Wochenende nach einer 20-stündigen Busfahrt wohlbehalten das Zechengelände und haben Zuflucht bei insgesamt 34 Gastfamilien gefunden.

Bürgermeister Henning Schünhof spricht von einer überwältigenden Hilfs- und Spendenbereitschaft der Bevölkerung in und um Barsinghausen. Täglich kommen Einzelpersonen und ganze Familien zur zentralen Sammelstelle an der Bunsenstraße 27, um dort Sachspenden für die Opfer von Putins Krieg in der Ukraine abzugeben – vor allem Hygieneartikel, Kleidung, Nahrungsmittel und Verbandszeug.

30 Paletten mit Sachspenden

Vor Ort nehmen Christine Schourek, Christopher Seegers und Peter Brand die Spenden an und sortieren, lagern und verpacken sie für den Weitertransport in die Ukraine. „Mittlerweile sind bestimmt 30 Paletten mit gespendeten Sachen hier angekommen“, sagt Schourek. Und die Welle der Hilfsbereitschaft reiße nicht ab: „Immer wieder kommen Leute, die Sachen für die Ukraine abgeben“.

Sie sortieren die Sachspenden in der Lagerhalle: Christine Schourek (von links) und Christopher Seegers gemeinsam mit Bürgermeister Henning Schünhof. Quelle: Frank Hermann

Nach einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Igor Chaika aus Kovel weiß Bürgermeister Schünhof, was die Menschen in der Partnerstadt derzeit besonders dringend benötigen: in erster Linie medizinisches Material sowie Lebensmittel, Zelte, Schlafsäcke und Isomatten. Weitere Kleiderspenden seien dagegen derzeit nicht erforderlich. Zusätzlich werden von Barsinghausen aus auch Ausrüstungsgeräte der Freiwilligen Feuerwehren aus der Region Hannover in die Ukraine transportiert: Schünhof hatte seine Amtskollegen um Unterstützung gebeten – mit Erfolg.

Außerdem spenden die Barsinghäuser auch Geld für die Ukraine. Innerhalb weniger Tage sind bis Montagvormittag rund 4300 Euro auf dem Spendenkonto der Stadt Barsinghausen eingegangen. „Von dem Geld wollen wir ganz gezielt Dinge kaufen, die in Kovel gebraucht werden. Zum Beispiel Verbands- und Arzneimittel“, erläutert Schünhof. Von der Spendenbereitschaft profitiert auch der Verein Kinderhilfe Ukraine, der nach Angaben seiner Vorsitzenden Lilli Bischoff bereits eine Spendensumme von rund 13.000 Euro erhalten hat.

44 Kinder aus Kovel finden Zuflucht

Auf Initiative des Kinderhilfe-Vereins sind 44 Kinder aus Kovel am Wochenende nach Barsinghausen gekommen, um Zuflucht vor dem Krieg und dessen Folgen zu finden. Nach einer 20-stündigen Busfahrt trafen die Kinder im Alter von zwei bis 16 Jahren auf dem Zechengelände ein und wurden nach einem Corona-Test von den 34 Gastfamilien in Empfang genommen.

Die Stadtwerke Barsinghausen haben sich bereit erklärt, den Kindern dauerhaft freien Eintritt für das Deisterbad zu gewähren. „Wir wollen viele Aktionen gemeinsam mit den Jungen und Mädchen unternehmen, damit sie vom Krieg in ihrer Heimat abgelenkt werden“, betont Lilli Bischoff.

Für die kommenden Tage erwartet die Stadt Barsinghausen laut Schünhof die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine – zugeteilt von der Region Hannover. Der Krisenstab bereite sich bei seinen täglichen Beratungen im Rathaus auf die Anforderungen vor. Für Barsinghausen gelte ein besonderes Augenmerk darauf, geflüchtete Menschen aus der Partnerstadt Kovel und Umgebung möglichst am Deister aufnehmen zu können.

Annahme von Geld- und Sachspenden

Sachspenden für die Ukraine werden montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 14 Uhr in der Sammelstelle an der Bunsenstraße 27 angenommen. Das Spendenkonto der Stadt Barsinghausen hat die IBAN DE 29 2515 1270 0000 2686 49. Das Spendenkonto der Kinderhilfe Ukraine hat die IBAN DE 21 2519 0001 0328 2503 20. Weiter Anfragen und Hilfsangebote nimmt die Stadt per E-Mail an Ukraine-Hilfe@stadt-barsinghausen.de entgegen.

Von Frank Hermann